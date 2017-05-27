«أوقاف أسوان»: توزيع 7 آلاف شنطة رمضانية.. وإقامة «التراويح» في 2000 مسجد

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قال الشيخ زكريا السوهاجي، مدير عام الأوقاف بأسوان، إنه سيتم توزيع 7 آلاف شنطة رمضانية على الفقراء والفئات الأكثر احتياجا بمحافظة أسوان خلال شهر رمضان، إهداء من وزارة الأوقاف.

أضاف السوهاجي، في بيان له، اليوم الجمعة، أن توزيع الشنط سيتم بالتنسيق مع التنفيذيين بالوحدات المحلية للمدن بالمحافظة، ويتولى مدير إدارات الأوقاف ورئيس المدينة توزيع الشنط بعد اختيار المستهدفين، بناء على الأبحاث اللازمة على الحالات.

وتضم الشنط سلع أساسية مثل: الأرز، السكر، الزيت، المكرونة وغيرها.

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من ناحية أخرى، أعلى مدير أوقاف أسوان أنه تم تخصيص حوالي 2000 مسجد وزاويا حكومية لإقامة صلاة التراويح، مضيفا أنه تم تحديد إمام أساسي وآخر احتياطي بنظام المكافآة في حالة تعذر تواجد الإمام الأساسي لأداء الصلاوات يوميا، خاصة صلاتي العشاء والتراويح خلال شهر رمضان.

وذكر أنه لا صحة لما يردده البعض حول منع إقامة الصلاة في بعض المساجد شريطة الحصول على موافقة صريحة من الأوقاف، موضحا: "ما نفعله الآن هو التنظيم فقط، حتى نعلم ما الذي يدور في المساجد".