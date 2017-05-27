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رينكون: يوفنتوس لديه فرص ريال مدريد بالتشامبيونز ليج

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رينكون: يوفنتوس لديه فرص ريال مدريد بالتشامبيونز ليج رينكون: يوفنتوس لديه فرص ريال مدريد بالتشامبيونز ليج

التحرير

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أكد الفنزويلي توماس رينكون، لاعب وسط فريق يوفنتوس الإيطالي، أن نادي ريال مدريد سيكون خصم عنيد في نهائي دوري الأبطال الأوروبي، المقرر إقامته يوم 3 يونيو من الشهر المقبل، بالعاصمة الويلزية كارديف.

وقال رينكون، في مقابلة مع صحيفة سكاي سبورت، اليوم السبت، "إن الفريقين على نفس المستوى، وأنه لا يوجد من هو أوفر حظا من الآخر للتتويج بالبطولة الأوروبية".

وأضاف رينكون "لدينا نفس فرص ريال مدريد في الفوز، إنه فريق مليء بالأبطال، مثلنا، وبالطبع ستكون مباراة فريدة وسيفوز من لديه رغبة أكثر في التتويج".

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وأكد لاعب الوسط الفنزويلي الذي انتقل لصفوف "السيدة العجوز" في موسم الانتقالات الشتوي الماضي، أن الفريق سيصل إلى نهائي التشامبيونز ليج في هدوء.

واختتم "إننا هنا ونستمتع باللحظة، نعمل يوميا من أجل الفوز، ستكون مباراة فريدة ويجب أن نلعب من أجل الفوز وسنذهب بكل قوتنا".

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التحرير

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