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البابا فرانسيس يؤكد تضامنه مع مصر إثر هجوم المنيا الإرهابي

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مصراوي Masrawy

البابا فرانسيس يؤكد تضامنه مع إثر هجوم المنيا الإرهابي

04:29 م السبت 27 مايو 2017

البابا فرانسيس يؤكد تضامنه مع مصر إثر هجوم المنيا الإرهابي

البابا فرانسيس

القاهرة -أ ش أ:

أكد البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية ورئيس دولة الفاتيكان، تضامنه مع مصر إثر الحادث الإرهابي في المنيا، وأعرب عن تعازيه لمصر قيادة وشعبا .

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه السفير حاتم سيف النصر، سفير مصر لدى الفاتيكان، من المكتب الخاص بالبابا فرانسيس، أمس الجمعة.

وذكرت الخارجية فى بيان صحفي اليوم السبت، أنه تم خلال الاتصال نقل رسالة تعزية من البابا فرانسيس إلى مصر قيادة وشعبا، جاء فيها:

"خالص التعازي من قداسة البابا فرنسيس لأسر الشهداء، مع تأكيد صَلاته من أجل الجرحى ومن أجل أن يعزي الرب قلوب أهالي الشهداء وأن يعطي لمصر القوة والنجاح في مواجهة الإرهاب الأسود لإيقاف نزيف الدم والقضاء على هذا الفكر المتطرّف الخسيس وغير الإنساني الذي يحرك الإرهابيين فيقتلون الأبرياء العزل ويستبيحون دم الأطفال.. خالص التعازي للكنيسة القبطية، كنيسة الشهداء، ولكل مصر".

وكان مسلحون أطلقوا النيران، صباح أمس الجمعة، على حافلات تقل أقباطًا، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلا و25 مصابا بحسب الصحة، فيما أعلن مصدر كنسي عن سقوط 35 قتيلا و15 مصابا.

وعقب الحادث عقد الرئيس عبد الفتاح ، اجتماع أمني مصغر لبحث تداعيات الحادث، أكّد خلاله على أن"مصر لن تتردد أبدًا في توجيه ضربة ضد معسكرات تدريب الأرهاب في أي مكان".

وأغلق الأمن مداخل ومخارج المحافظة، ونشرت مجموعات قتالية لملاحقة وتعقب الجناة، مع إعداد عدة أكمنة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين محافظتي المنيا وبني سويف.

هذا المحتوى من

Asha

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