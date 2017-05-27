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حكومة الوفاق تستهجن قصف مصر للأراضي الليبية "دون تنسيق"

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مصراوي Masrawy

حكومة الوفاق تستهجن قصف للأراضي الليبية "دون تنسيق"

04:25 م السبت 27 مايو 2017

قصف الطيران المصري الأراضي الليبي

طرابلس - (د ب أ):

أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المدعومة دوليا، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مواطنين أقباطًا في محافظة المنيا بصعيد مصر، فيما أعرب عن استهجانه قصف الطيران المصري الأراضي الليبية "دون تنسيق مع السلطات الشرعية المتمثلة في حكومة الوفاق".

وأكد المجلس، في بيان له اليوم السبت، تعاونه مع الدول الشقيقة والصديقة في الحرب على الإرهاب، إلا أنه شدد رفضه أي عمل ينتهك سيادة ليبيا مهما كانت المبررات، بحسب موقع "بوابة الوسط" الاخباري الليبي .

وأضاف "لا يوجد تبرير لاستباحة أراضي الدول الأخرى تحت أي مسمى".

واختتم البيان بأنه "إذ نجدد تنديدنا بجريمة المنيا وغيرها من العمليات الإرهابية في الداخل والخارج، فإننا نتطلع إلى التنسيق الكامل في ظل التحالف الدولي والإسلامي لمواجهة قوى الشر التي تستهدف أمن بلادنا وجيراننا، مع احترام كامل السيادة الوطنية".

يذكر أن القوات المسلحة المصرية اعلنت مساء أمس الجمعة أن قواتها الجوية نفذت ضربة جوية مركزة ضد تجمعات العناصر الإرهابية في مدينة درنة الليبية، ردًا على الهجوم على حافلة للأقباط بالمنيا جنوب مصر راح ضحيته 29 قتيلا ونحو 25 مصابا.

يشار إلى أن القوات الجوية المصرية شنت هجمات في شهر فبراير في عام 2015 على أهداف تابعة لـ"داعش" ردًا على قيام التنظيم بذبح 21 مصريًا مسيحيًا

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