أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح تاريخ إنشاء "مسجد عمرو بن العاص" فى مصر -
8 الصبح - فقرة #آل _البيت ... السيرة الذاتية "للسيدة زينب" حفيدة رسول الله "ص" -
8 الصبح - شوف أسعار الخضروات والفاكهة وياميش رمضان .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية -
الزعيم الكوري الشمالي يشرف على تجربة نظام جديد مضاد للطيران -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم"مشاكل البشرة مع الصيام" -
الاستوديو التحليلي لمباراة برشلونة الافيس واحتفالات برشلونة بـ كاس الملك -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
عماد متعب يعود لقائمة الأهلي في مباراة المقاصة بالدوري الممتاز -
اليوم.. شيكابالا يقود الزمالك في مباراة الداخلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

خبراء: لهذا استهدفت القوات الجوية مجلس شورى مجاهدي درنة تحديدًا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

خبراء: لهذا استهدفت القوات الجوية مجلس شورى مجاهدي درنة تحديدًا

04:17 م السبت 27 مايو 2017

خبراء: لهذا استهدفت القوات الجوية مجلس شورى مجاهدي درنة تحديدًا

استهدفت القوات الجوية مجلس شورى مجاهدي درنة

كتبت- نسمة فرج:

أكد عدد من الخبراء أن الغارات التي شنتها القوات الجوية ضد ما يعرف بمجلس شورى مجاهدي درنة شرقي ليبيا، جاءت ردًا على الهجوم الإرهابي، أمس الجمعة، على 3 حافلات تقل أقباطًا كانوا في طريقهم لزيارة دير الأنبا صموئيل بالمنيا، والذي أدى لاستشهاد 28 شخصا على الأقل وإصابة 26 آخرين.
كان الرئيس عبد الفتاح ، أعلن في كلمة للشعب توجيه ضربات ضد معسكرات الإرهاب التي تستهدف .
وقال اللواء عبد الرافع درويش، الخبير الاستراتيجي والعسكري، إن موقع درنه هو تجمع إرهابي معروف من قبل المخابرات، مضيفا: كانت هناك معلومات مؤكدة لدي جهاز المخابرات أن درنه بها تجمع إرهابي يشكل خطرًا على الحدود المصرية الليبية، وفور التأكد وجه الجيش ضربة لهذه المنطقة الخطرة. ورجح الخبير العسكري أن تقوم القوات الجوية بعمليات عسكرية أخرى.
كان العقيد تامر الرفاعى، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أعلن عن استهداف معسكرات للعناصر الإرهابية داخل الأراضي الليبية، ردا على العملية الإرهابية، التي حدثت أمس الجمعة بالمنيا، مؤكدًا أن العمليات مستمرة حتى الآن.
وقال ماهر فرغلي، الخبير في شئون الجماعات الإسلامية، إن المعسكر الذى تم قصفه أمس لمجلس شورى المجاهدين هو تابع للقاعدة وليس داعش، ويقوده سالم دربي وهشام العشماوي، والقاضي الشرعي له عمر رفاعي سرور.
وتابع فرغلي: "لكن أعتقد أن قصف الجيش متواصل وسيطول معسكرات داعش فى الجنوب، وكذلك معسكرات ثكنة الجبل الأخضر والظهير، وغيرها".
وأفادت مصادر عسكرية بأن القوات الجوية المصرية دمرت بشكل كامل المركز الرئيسي لما يعرف بمجلس شورى مجاهدي درنة شرقي ليبيا، ونفذت القوات الجوية المصرية 6 طلعات لاستهداف التنظيمات الارهابية بالقرب من مدينة درنة، وتركزت على عدد من معسكرات التدريب التابعة لتنظيم داعش الإرهابي.
من جانبه أكد سامح عيد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن هذه ليست المرة الأولى الذي يضرب الجيش موقع درنه ففي عام 2015 قام بذلك بعد اختطاف عدد من الأقباط.

وأشار عيد إلى أن الجيش يقوم بهذه الضربات الجوية للتخلص من بؤر التجمعات الإرهابية وخاصة بعد العملية التي قام بها مجموعة من الإرهابيين بالمينا.
وقالت نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية إن الجيش قام بضرب بؤر الإرهاب في درنة ردًا على الهجوم المسلح الذي قام به بعض الإرهابيين أمس الجمعة 3 حافلات لنقل مجموعة من الأقباط.
وأوضحت أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية أن مصر قامت بالضربة الجوية، وفقًا للقانون الدولي لأن الهجوم حدث داخل الأراضي المصرية، وجاءت الضربة بالتنسيق مع قوات الجيش الليبي.
وأكد رئيس أركان القوات الجوية الليبية العميد صقر الجروشي: "أن غارات جوية مشتركة نفذتها مقاتلات ليبية مصرية استهدفت مراكز قيادة لتنظيم القاعدة في درنة".
وقالت رئاسة أركان القوات الجوية الليبية، على صفحتها بـ"فيس بوك": "أربع غارات جوية نفذتها مقاتلات سلاحكم الجوي قبل قليل استهدفت من خلالها مخازن ذخائر ومواقع تابعة لتنظيم القاعدة في مدينة درنة بمنطقة الفتائح، وأهداف بالقرب من المدخل الغربي، وهدف مقابل شركة الجبل المقابلة للبحر، وعادت طائراتنا إلى قواعدها سالمة برعاية الله وحفظه".
وأعلن تنظيم الدولة الاسلامية "داعش"، اليوم السبت، مسؤوليته عن الهجوم المسلح، الذي استهدف حافلة تقل أقباطًا في محافظة المنيا، وذلك حسب ما أوردت وكالة "أعماق" الذراع الإعلامية للتنظيم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الحكومة تقف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث المنيا في اجتماعها اليوم- صور

    تقف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث المنيا في اجتماعها اليوم-

    أخبار

  • "الصحفيين" تؤيد الضربات الجوية المصرية ضد الإرهابيين في درنة

    أخبار
  • داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم المنيا

    داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم المنيا

    أخبار
  • فيديو.. القوات الجوية تثأر لشهداء المنيا وتُدمر مركز تدريب المنفذين في ليبيا

    .. القوات الجوية تثأر لشهداء المنيا وتُدمر مركز تدريب المنفذين

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • تفاصيل 192 ساعة للقبض على المتهم بإصابة

    تفاصيل 192 ساعة للقبض على المتهم بإصابة "طفل أكتوبر"أخبار

  • 44 صورة ترصد توديع الأهالي لشهداء حادث المنيا الإرهابي

    44 صورة ترصد توديع الأهالي لشهداء حادث المنيا الإرهابيأخبار

  • محافظ المنيا يكشف تفاصيل الانفجار

    محافظ المنيا يكشف تفاصيل الانفجار "الغامض" بعد استهداف زوار دير "الأنباأخبار

  • كيف نفذ الإرهابيون الهجوم على أتوبيس المنيا؟

    كيف نفذ الإرهابيون الهجوم على أتوبيس المنيا؟أخبار

  • داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم المنيا

    داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم المنياأخبار

  • صحيفة فرنسية: احتمال سقوط الطائرة المصرية ناتج عن أجهزة

    صحيفة فرنسية: احتمال سقوط الطائرة المصرية ناتج عن أجهزة "آبل"أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - تقرير يوضح تاريخ إنشاء "مسجد عمرو بن العاص" فى مصر

8 الصبح - تقرير يوضح تاريخ إنشاء "مسجد عمرو بن العاص" فى مصر

تعليق عادل إمام على خطاب الرئيس السيسي

تعليق عادل إمام على خطاب الرئيس السيسي

الجزيرة تنشر بيان «مجاهدي درنة» بعد الضربة الجوية المصرية

الجزيرة تنشر بيان «مجاهدي درنة» بعد الضربة الجوية المصرية

أسعار العملات اليوم الاحد 28 مايو 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الاحد 28 مايو 2017 في بنك مصر