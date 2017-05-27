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أحمد أيوب يوضح أهمية لقاء المقاصة محليا وإفريقيا

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أحمد أيوب يوضح أهمية لقاء المقاصة محليا وإفريقيا أحمد أيوب يوضح أهمية لقاء المقاصة محليا وإفريقيا

التحرير

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

أكد أحمد أيوب، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية جميع اللاعبين لمباراة المقاصة الحاسمة للقب الدوري، والمقرر بعد غد الإثنين، في الجولة الـ 30 من منافسات الدوري الممتاز. 

وشدد "أيوب" على أن الجهاز الفني واللاعبين يركزون جيدا في المواجهة المقبلة، مستبعدا تأثر الفريق بغياب الإيفواري سليماني كوليبالي، مؤكدا ثقته الكبير في لاعبي الأهلي، وقدرتهم على تعويض أي غيابات "الأهلي يضم 30 لاعبًا، الجميع على مستوى واحد من الكفاءة والخبرة".

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وأشار المدرب العام للأهلي، إلى أن الجهاز الفني يمتلك العديد من البدائل في خط الهجوم، مؤكدا أن مباراة المقاصة الهامة صعبة فنيا، وذلك للتتويج رسميا بلقب الدوري. 

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الفوز سيمنح اللاعبين الراحة الذهنية؛ من أجل التركيز في الملف الإفريقي ومباراة الوداد المغربي، في الجولة الثالثة من دور الـ 16 بدوري أبطال إفريقيا.

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