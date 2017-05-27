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الحكومة تقف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث المنيا في اجتماعها اليوم- صور

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مصراوي Masrawy

تقف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث المنيا في اجتماعها اليوم- صور

03:45 م السبت 27 مايو 2017

الحكومة تقف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث المنيا في اجتماعها اليوم- صور

كتب- محمد غايات:

وقف وزراء الحكومة اليوم السبت، دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث المنيا الإرهابي، وذلك خلال اجتماعها الموسع برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

وحضر الاجتماع وزراء: الداخلية، والدفاع، والأوقاف، والري، والبيئة، والإسكان، والعدل، والتنمية المحلية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعدد من المحافظين؛ لاستكمال ومتابعة الإجراءات المتعلقة باسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها.

وكان مسلحون أطلقوا النيران، صباح الجمعة، على 3 حافلات تقل أقباطا، في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة بالمنيا، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلا و25 مصابا بحسب الصحة، فيما قال مصدر كنسي، إن 35 شخصًا قتلوا و15 أصيبوا.

وأسفر الهجوم عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقصفت مقاتلات مصرية في أعقاب الهجوم، عدة أهداف في ليبيا، التى شملت مناطق تمركز وتدريب العناصر الإرهابية التي شاركت فى التخطيط والتنفيذ لهجوم المنيا، بحسب بيانات المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية.

وأعلن تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" مسؤوليته عن الهجوم المسلح، الذي استهدف حافلة تقل أقباطا في محافظة المنيا.

وذكرت وكالة "أعماق" الذراع الإعلامية لتنظيم داعش، اليوم السبت، على الإنترنت أن مجموعة تابعة للتنظيم هاجموا الأقباط أمس الجمعة.

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مصراوي Masrawy

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