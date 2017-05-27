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الحشد الشعبي العراقي يقتل 13 من "داعش" في عمليات البعاج

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مصراوي Masrawy

الحشد الشعبي العراقي يقتل 13 من "داعش" في عمليات البعاج

04:00 م السبت 27 مايو 2017

الحشد الشعبي العراقي يقتل 13 من داعش

بغداد - (د ب أ ):

أفادت مصادر في قيادة عمليات الحشد الشعبي اليوم السبت بتمكن قواته من السيطرة على قريتين وقتل 13من عناصر داعش في قطاع عمليات البعاج شمال غربي الموصل 400 كم شمالي بغداد.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية، إن قوات وألوية الحشد الشعبي، واصلت عمليات تحرير قضاء البعاج من سيطرة "داعش" لليوم الثالث على التوالي بمشاركة تشكيلات الحشد الشعبي وبأسناد ودعم من طيران الجيش العراقي.

وأوضحت أن العملية أسفرت اليوم عن قطع الطريق الرابط بين قريتي، العدنانية والقحطانية شمال شرقي البعاج وتضييق الخناق على داعش من جهة الشمال الشرقي للبعاج بعد التحرك السريع لقطعات الحشد من هذا المحور، وتحرير قرى رمبوس الغربية والعدنانية وتطهير قرية القابوسية وقتل 13 عنصرا من "داعش" بينهم انتحاريون".

وتقود قوات وألوية الحشد عمليات في المناطق الصحراوية شمال غربي محافظة نينوي في الجانب الايمن.

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