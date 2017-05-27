كتب- محمد قاسم:

أعلن مجلس الجامعات الأهلية والخاصة، السبت، فتح باب التقدم لإنشاء الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة غدًا الأحد.

ودعا وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبد الغفار، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة، ظهر اليوم، إلى ضرورة إعطاء اهتمام للتخصصات العلمية غير النمطية.

وأوضح الوزير، أنه جاري إعداد دراسة عن خريجي الجامعات الخاصة والأهلية لتحديد الاحتياجات من الكليات والتخصصات العلمية واختيار البرامج طبقا لمتطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، وأولويات الدولة فى المرحلة القادمة.

وانتهت لجنة فحص وإنشاء الجامعات الخاصة، الأسبوع الماضي من إعداد الدليل الجديد للجامعات الخاصة والأهلية وإقراره بشكل نهائي، والانتهاء من وضع سياسة وخطة واضحة للوزارة في مجال إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة.

وشددت القرار على الجامعات الخاصة التي ستحصل على قرارات إنشاء، أن تقوم بعقد اتفاقيات تعاون مع جامعات أجنبية متقدمة، بالإضافة إلى توثيق التعاون مع الجامعات الحكومية الموجودة بذات الإقليم الجغرافي.

واشترطت القرار على ألا يقل الحد الأدنى لعدد الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية عن ثلاث كليات.

وتبلغ قيمة شراء دليل إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية مائة وخمسين ألف جنيه للتقدم لثلاث كليات، وتزيد هذه القيمة 50 ألف جنيه عن كل كلية تزيد عن الثلاثة، وتدفع جميعها عند شراء الدليل، ويدخل هذا المبلغ فى حساب صندوق تطوير الجامعات الخاصة والأهلية.