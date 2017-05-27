الشرطة العراقية تمنع النقاب في الموصل لدواع أمنية

بغداد - (د ب أ):

دعت الشرطة العراقية اليوم السبت، النساء في مدينة الموصل إلى عدم ارتداء النقاب في الشوارع والاماكن العامة لدواع أمنية.

وقال العميد الركن واثق الحمداني قائد شرطة محافظة نينوي، في بيان صحفي، إن "قيادة الشرطة قررت منع ارتداء النساء النقاب في الشوارع والأماكن العامة والأسواق في مدينة الموصل".

وأضاف أن هذا القرار "جاء على خلفية تسلل عناصر تنظيم "داعش" بزي النساء، ولهذا تم منع ارتداء النقاب في شوارع الموصل".

وكان تنظيم "داعش" قد فرض بالقوة على النساء ارتداء النقاب بعد سيطرته على محافظة نينوى في يونيو عام 2014.