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الشرطة العراقية تمنع النقاب في الموصل لدواع أمنية

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مصراوي Masrawy

الشرطة العراقية تمنع النقاب في الموصل لدواع أمنية

03:50 م السبت 27 مايو 2017

الشرطة العراقية تمنع النقاب في الموصل لدواع أمنية

منع النقاب في الموصل لدواع أمنية

بغداد - (د ب أ):

دعت الشرطة العراقية اليوم السبت، النساء في مدينة الموصل إلى عدم ارتداء النقاب في الشوارع والاماكن العامة لدواع أمنية.

وقال العميد الركن واثق الحمداني قائد شرطة محافظة نينوي، في بيان صحفي، إن "قيادة الشرطة قررت منع ارتداء النساء النقاب في الشوارع والأماكن العامة والأسواق في مدينة الموصل".

وأضاف أن هذا القرار "جاء على خلفية تسلل عناصر تنظيم "داعش" بزي النساء، ولهذا تم منع ارتداء النقاب في شوارع الموصل".

وكان تنظيم "داعش" قد فرض بالقوة على النساء ارتداء النقاب بعد سيطرته على محافظة نينوى في يونيو عام 2014.

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