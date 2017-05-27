«سكاي سبورت» تكشف وجهة مهاجم ريال مدريد القادمة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

بات الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم ريال مدريد، على أعتاب الانتقال إلى صفوف نادي إيه سي ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حسب قناة "سكاي سبورت".

وقالت القناة في تقرير لها، اليوم السبت، إن موراتا يرغب في الرحيل عن الفريق الملكي بسبب انخفاض نسبة مشاركاته أساسيا، موضحة رفضه الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

شاهد أيضا

وخاض اللاعب تجربة من قبل مع فريق يوفنتوس الإيطالي خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2016.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن موراتا سينتقل إلى ميلان مقابل 60 مليون يورو، براتب سنوي يبلغ 7.5 مليون يورو.