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«سكاي سبورت» تكشف وجهة مهاجم ريال مدريد القادمة

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«سكاي سبورت» تكشف وجهة مهاجم ريال مدريد القادمة «سكاي سبورت» تكشف وجهة مهاجم ريال مدريد القادمة

التحرير

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بات الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم ريال مدريد، على أعتاب الانتقال إلى صفوف نادي إيه سي ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حسب قناة "سكاي سبورت".

وقالت القناة في تقرير لها، اليوم السبت، إن موراتا يرغب في الرحيل عن الفريق الملكي بسبب انخفاض نسبة مشاركاته أساسيا، موضحة رفضه الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

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وخاض اللاعب تجربة من قبل مع فريق يوفنتوس الإيطالي خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2016.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن موراتا سينتقل إلى ميلان مقابل 60 مليون يورو، براتب سنوي يبلغ 7.5 مليون يورو.

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التحرير

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