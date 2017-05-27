اليابان وإيطاليا تعبران لدور الـ 16 لمونديال الشباب

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تعادل منتخب اليابان مع نظيره الإيطالي، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، بملعب تشيونان، ضمن مباريات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الرابعة، في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، المقامة في كوريا الجنوبية.

وقاد المباراة تحكيميًا الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، وعاونه كل من رضوان عشيق ووليد أحمد علي، فيما كان تيسيما ويسا باملاك حكمًا رابعًا.

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وأحرز هدفي المنتخب الياباني ريتسو دوان لاعب نادي جامبا أوساكا في الدقيقتين 22 و50، بينما أحرز هدفي إيطاليا ريكاردو أورسوليني في الدقيقة الرابعة، وجوسيبي بانيكو في الدقيقة السابعة.

وبتلك النتيجة صعدت إيطاليا واليابان إلى دور الـ16، رفقة منتخب أوروجواي الذي تعادل مع جنوب إفريقيا بدون أهداف اليوم باستاد انشيون ميونهاك كأس العالم.