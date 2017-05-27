مانشستر يونايتد واثق من بقاء «دي خيا»

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ذكرت صحيفة "مانشستر إيفننج نيوز" البريطانية، اليوم السبت، أن مسؤولي نادي مانشستر يونايتد واثقون من بقاء الدولي الإسباني دافيد دي خيا، حارس مرمى الشياطن الحمر، داخل أروقة الأولد ترافورد، على الرغم من اهتمام ريال مدريد الإسباني، المتجدّد لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الصحيفة من خلال مصادر خاصة لها، أن تأهل مانشستر يونايتد لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد الفوز على أياكس في نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، زاد من احتمال بقاء دي خيا صاحب الـ26 عامًا.

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الجدير بالذكر أن الدولي الإسباني دافيد دي خيا يمتد عقده لـ2019 مع خيار التمديد لسنة إضافية.