خطأ «فادح» في برومو البرنامج.. دلائل على فبركة «هاني هز الجبل»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

ساعات قليلة تفصلنا عن ماراثون مسلسلات وبرامج الموسم الرمضانى لهذا العام، ولعل من أبرزها برامج المقالب التى تحمل جانبًا من المغامرة والإثارة والتشويق، والتى يحرص عدد كبير من الجمهور على متابعتها.

وينافس الفنان هانى رمزي هذا العام ببرنامج "هانى هز الجبل" التى خصصت له قناة "الحياة" دعاية ضخمة، وتراهن على نجاحه بسبب فكرته الجريئة والمرعبة للضيوف.

وتقوم فكرة البرنامج على وجود ضيف يقوم بزيارة إحدى دور الأيتام التي تقع أعلى جبل في لبنان، ويستقل الضيف إحدى السيارات التابعة للبرنامج لتوصيله للدار، وأثناء سير السيارة على ارتفاع ١٣ دورًا تصطدم بسيارة قادمة أمامها، وخلال تلك الحادثة يفقد السائق السيطرة على القيادة من أجل إقناع الضيف أن السيارة ستسقط من أعلى الجبل ولكنها تكون محكمة بشكل جيد.

يحاول السائق أن يقنع الضيف بأنه تعرض لأزمة قلبية نتيجة القلق الذى تعرض له، وبعد ذلك يظهر رمزى على عدة مراحل، الأولى الحديث مع الضيف من خلال صوت مستعار داخل سيارته.

وعلى الرغم من ذلك لم يسلم البرنامج الذي لم تتم إذاعته بعد من الاتهامات بالفبركة، والتى نرصد أبرزها خلال التقرير التالى..

جو رعد يفضح "فبركة" البرنامج

أول من فضح فبركة البرنامج كان الماكيير اللبناني جو رعد الذى قام بنشر مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، تحت عنوان "هيدا حرفيًّا اللي صار معي ببرنامج هاني رمزي وبيكفى ضحك وكذب وخداع للرأى العام بشهر الخير".

وقال في مقطع الفيديو إنه تلقى مكالمة من صحفية مشاركة في إعداد برنامج هاني رمزي الذي تم تصويره في بيروت، طلبت فيها منه الظهور بإحدى حلقات البرنامج، وعلى الرغم من موافقته واتفاقه معها على موعد التصوير، قرر عدم المشاركة وفضح فبركة البرنامج بعد أن تأجل التصوير أكثر من مرة، قائلًا: "مشكلة مع برنامج هانى رمزى والصحفية اللى دقت لى من شي أسبوع، وكله موثق ومسجل، ولا أحد يتجرأ ويقول ما صار، دقت لي صحفية واتفقت معي لأكون ضيف إحدى حلقات برنامج هاني رمزي اللي عم يتصور بلبنان، قالت لي لازم تمثل شعورك بالرعب وكأنك لا تعرف المقلب، واتفقنا على تصوير الحلقة، وتأجل التصوير أكثر من مرة".

وتابع: "بهيدا الوقت أنا فكرت، ليه نضحك على الرأي العام... وليه بشهر رمضان الكريم اللي لازم نحكي فيه عن الصدق والحب ووكل شىء مليح، نطلع نضحك على الرأي العام والمشاهد، بصراحة هيدي البرامج تافهة، ومش لازم تكون موجودة على شاشتنا، ولا لازم حد يصدق ولا حدا بيطلع في هيدي البرامج".

شاهد أيضا

خطأ يكشف "الفبركة"

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فسبوك" و"تويتر" صورة مأخوذة من فيديو برومو البرنامج تكشف فبركة حلقاته، حيث ظهر فيها الضيف وهو جالس في سيارة وبالقرب منه كاميرا مثبتة على شباكها لكي تصور ما يحدث بداخلها.

تضارب تفاصيل "المقلب"

تداولت العديد من التقارير تفاصيل وشروط استقبال الضيوف في برنامج "هانى هز الجبل" وهي أن يكونوا من الشباب، لأن المقلب نفسه مرعب، ويتطلب استبعاد كبار السن خشية حدوث أي أزمات صحية بسبب المقلب، إلا أن ذلك جاء منافيًا تمامًا لأعمار الضيوف الذين سيتم استضافتهم فى البرنامج من بينهم المطرب أحمد شيبة والفنان سليمان عيد الذي شارف على الخمسين عامًا.

جدير بالذكر أن ذلك الموقف لم يكن الأول فسبق وشارك الفنان عزت أبو عوف في الموسم السابق بمقلب "هانى في الأدغال"، على الرغم من مرضه وقتها وإجرائه لعملية جراحية دقيقة بالقلب.