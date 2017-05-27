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إصابة سائق وتاجر في مشاجرة بسبب معاكسة فتاة بشبين القناطر

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مصراوي Masrawy

إصابة سائق وتاجر في مشاجرة بسبب معاكسة فتاة بشبين القناطر

03:45 م السبت 27 مايو 2017

إصابة سائق وتاجر في مشاجرة بسبب معاكسة فتاة بشبين القناطر

مشاجرة بسبب معاكسة فتاة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

طعن سائق وتاجر بعضهما البعض، خلال مشاجرة بقرية طحانوب بشبين القناطر، بسبب معاكسة التاجر لشقيقة الأول.

تلقى المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث مركز شبين، بلاغا بمشاجرة ووجود مصابين، بقرية تابعة لمركز شبين.

وتبين أن المشاجرة بين "محمد. ر. م"، 25 عاما، سائق توك توك، مصاب بجرح قطعي نافذ بالبطن، وتهتك بالأمعاء، و"أحمد. ع. م"، 34 عاما، تاجر مصاب بجرح قطعي غائر بفروة الرأس، وآخر بالساعد واليد اليمنى، لحدوث مشادة كلامية بينهما، لمعاكسة الثاني لشقيقة الأول.

تطورت المشادة لمشاجرة، اعتدى خلالها الأول على الثاني بالضرب بسكين كان بحوزته، إلا أن الثانى تمكن من استخلاص السلاح من يده، والاعتداء عليه به، محدثاً إصابته المشار إليها.
تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط طرفي المشاجرة، والسلاح المستخدم، وتبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما، والتحفظ عليهما في المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

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