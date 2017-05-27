الداخلية: إبادة ٢١ فدان مزروعة نباتات مخدرة بجنوب سيناء
الداخلية: إبادة ٢١ فدان مزروعة نباتات مخدرة بجنوب سيناء
03:43 م السبت 27 مايو 2017
إبادة نباتات مخدرة بجنوب سيناء
كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:
نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بجنوب سيناء وقوات الأمن المركزي والقوات المسلحة في إبادة 21 فدان منزرعة بالنباتات المخدرة وضبط 500 كيلو جرام من مخدر البانجو
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها -حصل مصراوي على نسخة منه- اليوم السبت، إنه في إطار جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للتصدي الحاسم لتجارة المخدرات انطلاقاً من تأثيرها المدمر على الشباب والإضرار الجسيم بالاقتصاد القوي للبلاد، وذلك من خلال العمل على تجفيف منابعها وفرض السيطرة الأمنية على منافذ الجلب والتهريب ومكافحة الزراعات المخدرة وإبادتها وضبط القائمين عليها وكذا ضبط تجار وحائزي تلك المواد المخدرة ومداهمة البؤر الإجرامية العاملة في مجال الإتجار والتعاطي.
وأضاف البيان، أنه استمرارًا للحملة الأمنية المكبرة، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية والتي تستهدف الزراعات المخدرة بشبه جزيرة سيناء ، قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع القوات المسلحة وقوات الأمن المركزي وأجهزة مديرية أمن جنوب سيناء بحملة أمنية مكبرة استهدفت منطقتي "وادى معين، وادى حبوس) بدائرة قسم شرطة أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء لإبادة الزراعات المخدرة وأماكن تخزينها وضبط القائمين عليها، حيث أسفرت عن تحقيق ضبط إبادة ( 23 مزرعة ) بلغت مساحتهم 21 فدان و 12 قيراط منزرعة بنبات القنب المخدر ، و ضبط كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 500 كيلو جرام
و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما أسفرت عنه الحملة ، وجارى تكثيف الجهود لتحديد وضبط القائمين على تلك الزراعات .
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