أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح تاريخ إنشاء "مسجد عمرو بن العاص" فى مصر -
8 الصبح - فقرة #آل _البيت ... السيرة الذاتية "للسيدة زينب" حفيدة رسول الله "ص" -
8 الصبح - شوف أسعار الخضروات والفاكهة وياميش رمضان .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية -
الزعيم الكوري الشمالي يشرف على تجربة نظام جديد مضاد للطيران -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم"مشاكل البشرة مع الصيام" -
الاستوديو التحليلي لمباراة برشلونة الافيس واحتفالات برشلونة بـ كاس الملك -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
عماد متعب يعود لقائمة الأهلي في مباراة المقاصة بالدوري الممتاز -
اليوم.. شيكابالا يقود الزمالك في مباراة الداخلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

جامعة القاهرة تحتل المرتبة 420 عالميًا في تصنيف شنغهاي الصيني

Google+ Print

مصراوي Masrawy

جامعة القاهرة تحتل المرتبة 420 عالميًا في تصنيف شنغهاي الصيني

03:05 م السبت 27 مايو 2017

جامعة القاهرة تحتل المرتبة 420 عالميًا في تصنيف شنغهاي الصيني

جامعة القاهرة

كتب- محمد قاسم:

أعلنت جامعة القاهرة، تقدمها في تصنيف شنغهاي الصينى لأفضل 500 جامعة عالمية، قبل أيام، في أحدث تقرير له.

وقالت الجامعة، في بيان صحفي، إنها حصلت على المرتبة 420 من بين 500 جامعة عالميًا، حيث خصص التقرير صفحتين للحديث عن الجامعة وأنها حافظت على دورها في البحث العلمي، وتقديم تعليم متميز لخدمة المجتمع، على الرغم من الأعداد الكبيرة التي تصل إلى ربع مليون طالب في كلياتها.

وقال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، الجامعة احتفظت بمكانتها في هذا التصنيف على مدار 6 سنوات متتالية، حتى احتلت مرتبة متميزة، وفقآ للكتاب، فى السنتين الأخيرتين.

وأكد نصار، أن الجامعة تفوقت على جامعات ذات شهرة عالمية، من بينها جامعتا ولايتى كنساس واركنسو الامريكية، والجامعة التقنية بفيينا فى النمسا، وجامعة إسكس البريطانية، وجامعتا بيرجن ولودفيتش بألمانيا.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة كانت تحتل المرتبة رقم 472 على مستوى العالم، وأنها ظهرت فى الكتاب الصادر عن التصنيف الصينى للجامعات فى مرتبة متقدمة مقارنة بالجامعات الدولية الأخرى، إذ أنها احتلت المرتبة رقم 420، مؤكدًا أن التحرك للأمام في هذا التصنيف بالتحديد أمر بالغ الصعوبة، خاصة مع الأعداد الكبيرة بالجامعة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • جامعة القاهرة: الامتحانات تسير بانتظام.. وإعلان النتائج في الأسبوع الأول من يوليو

    جامعة القاهرة: الامتحانات تسير بانتظام.. وإعلان النتائج في الأسبوع

    أخبار
  • الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 25 مايو 2017

    الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 25 مايو 2017

    أخبار
  • التعليم العالي تستعرض تقريرا حول ورشة عمل

    التعليم العالي تستعرض تقريرا حول ورشة عمل "تقنيات البناء الحديثة"

    أخبار
  • جابر نصار: مبنى الخدمات الطلابية نقلة كبيرة.. وإنشاء آخر في كلية الطب ​

    جابر نصار: مبنى الخدمات الطلابية نقلة كبيرة.. وإنشاء آخر في كلية الطب

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • اللقطات الأولى لتدمير معسكرات تدريب منفذي حادث

    اللقطات الأولى لتدمير معسكرات تدريب منفذي حادث "أتوبيس المنيا"أخبار

  • رامز جلال ينهار على الهواء مع شريف عامر لهذا السبب

    رامز جلال ينهار على الهواء مع شريف عامر لهذا السببفنون

  • السيسي يوجه بتوفير الرعاية لأهالي ضحايا حادث المنيا

    يوجه بتوفير الرعاية لأهالي ضحايا حادث المنياأخبار

  • عادل إمام: خطاب الرئيس السيسي هو الأجرأ.. و

    عادل إمام: خطاب الرئيس السيسي هو الأجرأ.. و"اشمعنى الفرنساويين ضربوافنون

  • اللواء عصام بديوي يكشف تفاصيل جديدة فى حادث الهجوم على أتوبيس الأقباط بالمنيا

    اللواء عصام بديوي يكشف تفاصيل جديدة فى حادث الهجوم على أتوبيس الأقباطأخبار

  • محافظ المنيا: الإرهابيون طالبوا الضحايا بالتخلي عن عقيدتهم

    محافظ المنيا: الإرهابيون طالبوا الضحايا بالتخلي عن عقيدتهمأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تعليق عادل إمام على خطاب الرئيس السيسي

تعليق عادل إمام على خطاب الرئيس السيسي

فيديو| مفيد فوزي: «أنا محسوب على مبارك وعدم دعوتي لحوار السيسي مهزتنيش»

فيديو| مفيد فوزي: «أنا محسوب على مبارك وعدم دعوتي لحوار السيسي مهزتنيش»

إسرائيل: خطاب السيسي تُرجم لضرب قواعد الإرهابيين

إسرائيل: خطاب السيسي تُرجم لضرب قواعد الإرهابيين

مرتضى منصور لـ«السيسي»: الشعب كله وراك.. وسيبك من «عيال الفيسبوك»

مرتضى منصور لـ«السيسي»: الشعب كله وراك.. وسيبك من «عيال الفيسبوك»