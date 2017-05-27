جامعة القاهرة تحتل المرتبة 420 عالميًا في تصنيف شنغهاي الصيني
جامعة القاهرة تحتل المرتبة 420 عالميًا في تصنيف شنغهاي الصيني
03:05 م السبت 27 مايو 2017
جامعة القاهرة
كتب- محمد قاسم:
أعلنت جامعة القاهرة، تقدمها في تصنيف شنغهاي الصينى لأفضل 500 جامعة عالمية، قبل أيام، في أحدث تقرير له.
وقالت الجامعة، في بيان صحفي، إنها حصلت على المرتبة 420 من بين 500 جامعة عالميًا، حيث خصص التقرير صفحتين للحديث عن الجامعة وأنها حافظت على دورها في البحث العلمي، وتقديم تعليم متميز لخدمة المجتمع، على الرغم من الأعداد الكبيرة التي تصل إلى ربع مليون طالب في كلياتها.
وقال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، الجامعة احتفظت بمكانتها في هذا التصنيف على مدار 6 سنوات متتالية، حتى احتلت مرتبة متميزة، وفقآ للكتاب، فى السنتين الأخيرتين.
وأكد نصار، أن الجامعة تفوقت على جامعات ذات شهرة عالمية، من بينها جامعتا ولايتى كنساس واركنسو الامريكية، والجامعة التقنية بفيينا فى النمسا، وجامعة إسكس البريطانية، وجامعتا بيرجن ولودفيتش بألمانيا.
وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة كانت تحتل المرتبة رقم 472 على مستوى العالم، وأنها ظهرت فى الكتاب الصادر عن التصنيف الصينى للجامعات فى مرتبة متقدمة مقارنة بالجامعات الدولية الأخرى، إذ أنها احتلت المرتبة رقم 420، مؤكدًا أن التحرك للأمام في هذا التصنيف بالتحديد أمر بالغ الصعوبة، خاصة مع الأعداد الكبيرة بالجامعة.
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