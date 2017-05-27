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بالصور.. استمرار إقبال مواطني الغربية على منافذ بيع السلع الغذائية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. استمرار إقبال مواطني الغربية على منافذ بيع السلع الغذائية

03:17 م السبت 27 مايو 2017

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الغربية – مروة شاهين:
شهدت منافذ بيع السلع الغذائية والتموينية، على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات وبسيون وقطور، بمحافظة الغربية، اليوم السبت، استمرار توافد الآلاف من أبناء ومواطني المحافظة لشراء كافة السلع الغذائية والتموينية والياميش بأسعار مخفضة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المحافظة سعيًا للقضاء على ظاهرة غلاء الأسعار وجشع التجار.

في المقابل، أصدر اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته إلى اللواء طلعت منصور، سكرتير عام المحافظة بضرورة متابعة سير العمل داخل كافة معارض ومنافذ السلع الغذائية، على مستوى قرى ومراكز المحافظة، لافتًا إلى ضرورة التنسيق مع رؤساء مجالس المدن والأحياء، لتوفير كافة السلع اللازمة من تمور وياميش رمضان ولحوم ودواجن وزيوت.

وشدد محافظ الغربية على ضرورة تفعيل غرفة العمليات والطوارئ، والتأكيد على التواصل مع المواطنين ومتابعة سير العمل داخل القطاعات الخدمية خلال فترة العمل طوال الشهر الكريم، وتلبية كافة احتياجات الأهالي أولاً بأول.

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