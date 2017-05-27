كشف لغز سرقة سيارة تحت تهديد الأسلحة في المقطم

كتب فتحي عمر وسامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، لغز سرقة سيارة أحد المواطنين تحت تهديد الأسلحة، وأن تشكيًلا عصابيًا يضم 7 أشخاص وراء ارتكاب الحادث، وتم ضبط 3 منهم ومطاردة الباقين.

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا من "عمر.ن"، 30 سنة، تاجر، بأنه أثناء سيره بالسيارة ملكة رقم هـ ب ق 218 ماركة كيا سيراتو موديل 2010 بشارع ايزي سبورت دائرة القسم، اعترضته سيارة بدون لوحات معدنية ماركة شيرى نبيتى اللون يستقلها 4 أشخاص ملثمين، فترجل منها اثنين وبحوزة أحدهما سلاح آلي واستولوا منه على السيارة قيادته وهاتفه المحمول، ومبلغ مالي 500 جنيه كرهًا عنه تحت تهديد السلاح الناري، وفروا هاربين.

وعقب مرور فترة زمنية ورد لمالك السيارة اتصالًا هاتفيًا من الجناة مفاده طلب مبلغ مالي 65 ألف جنيه مقابل إعادة السيارة، إلا أنه تمكن من إعادتها عن طريق وساطة أحد الأشخاص دون دفع المبلغ المالي المتفق عليه.

وأثناء السير في إجراءات البحث وردت معلومات لفريق البحث مفادها أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "عرفات.س"، 33 سنة، وشقيقه محمد، و"سلامة.ح"، 33 سنة، و"حسان.م"، 26 سنة، و"محمد.س"، 30 سنة، و"رضا.م"، 32 سنة، و"طارق باتعة".

وعقب تقنين الاجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أسفرت إحداها عن ضبط المتهمين من الأول حتى الثالث وبحوزتهم " بندقية آلية وكمية من مخدر الحشيش وكمية من مخدر البانجو.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم بالاشتراك مع المتهمين الهاربين تخصص نشاطه الاجرامي في سرقة السيارات كرها عن قائديها تحت تهديد السلاح الناري المضبوط بحوزتهم، كما أضافوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

بتطوير مناقشتهم للربط بينهم وبين القضايا المجهولة اعترفوا بارتكاب 3 حوادث بذات الأسلوب، تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تطوير مناقشتهم عما ارتكبوا من حوادث أخرى.