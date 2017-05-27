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النيابة: الإرهابيون استولوا على متعلقات ضحايا حادث المنيا

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مصراوي Masrawy

النيابة: الإرهابيون استولوا على متعلقات ضحايا حادث المنيا

02:38 م السبت 27 مايو 2017

النيابة: الإرهابيون استولوا على متعلقات ضحايا حادث المنيا

حادث المنيا

كتب -أحمد أبو النجا:

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، تفاصيل جديدة في حادث الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة تقل مواطنين مسيحيين وهم في طريقهم لزيارة دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا.

وجاء في التحقيقات أن المحققين عثروا على كميات كبيرة من فوارغ الطلقات الناتجة عن إطلاق النيران على الضحايا، فيما أمرت النيابة بالتحفظ عليها وإرسالها إلى مصلحة الأدلة الجنائية لفحصها من الناحية الفنية.

كما عثر محققو النيابة على سيارة متفحمة على مسافة 200 متر من الحافلة التي استهدفها الإرهابيون، وتبين أنها تحمل كميات من الأسلحة النارية الآلية.

واستعرض المصابين في أقوالهم أمام محققي النيابة كيفية وقوع الحادث حيث قالوا إن سيارتين قامتا باعتراض الحافلة التي كانت تقل المجني عليهم وأن السيارتين كانتا تقلان 6 أشخاص ملثمين صعد منهم اثنان إلى داخل الحافلة ثم قاما بأخذ متعلقات المجني عليهم تحت تهديد السلاح أعقبها قيام الإرهابيين بإطلاق النيران على المجني عليهم داخل الحافلة.

وانتهت النيابة من إجراء المعاينات التصويرية والاستماع إلى أقوال المصابين في الحادث.

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