سعر اليورو اليوم السبت 27 مايو 2017 بالبنوك والسوق السوداء.. لحظياً

مصر 365

Advertisements

سعر اليورو اليوم بالبنوك والسوق السوداء، نقدم لحضراتكم متابعة لحظية لأسعار اليورو الأوروبي، حيث شهدت أسعار اليورو اليوم إرتفاعاً ملحوظاً في السوق السوداء، و تأتي هذه الحالة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، و التي تتسبب في عدم استقرار أسعار العملات و على رأسهم اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه المصري، وخلال التصريحات التي قام بها مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، فقد أكدوا بأن سعر اليورو قد ارتفع خلال تعاملات اليومين الماضيين في ظل تزايد الطلب عليه من قبل الكثير من المستوردين و التجارة في السوق.

و قد أضاف أحد المتعاملين في السوق السوداء خلال التصريحات التي قام بها، أن الارتفاعات التي قد طرأت على اليورو خلال اليومين الماضيين، قد جاءت في ظل الإقبال الشديد على اليورو في ظل ندرة الدولار الأمريكي، و تكثيف حجم الواردات مما جعل التجار والمستوردين يلجئون إلى اليورو باعتباره بديل للدولار الأمريكي.

Advertisements

ونتيجة لعدم قدرة البنك المركزي على تغطية حاجة السوق من اليورو بشكل كامل، فقد اضطر الكثير من التجار إلى الاتجاه إلى السوق السوداء لتلبية حاجتهم من اليورو، و التي يغطي البنك المركزي ربعها فقد بينما باقي ال75% تغطيها السوق السوداء.

سعر اليورو اليوم السبت 27-5-2017 : سعر اليورو أول بأول علي مصر 365

20.24 أفضل بنك تشتري منه الآن: الإئتمان الزراعي 20.27 أفضل بنك تبيع له الآن: بنك الإستثمار العربي

سعر اليورو في السوق السوداء يسجل 20.20 جنية للشراء، 20.30 جنية للبيع.

تنبيه : يمكنك متابعة تحديثات تلقائية كل 5 دقائق من مواقع البنوك عبر Misr365.Net ، للوصول من جوجل اكتب – سعر اليورو 365.

يمكنك أيضا متابعة كافة الأسعار عبر تطبيق بكام فى مصر على جوجل بلاى – وسنكون متواجدين لعرض الأسعار دائما ^_^ ، شكرا لثقتك بنا.

سعر اليورو اليوم بالبنوك والسوق السوداء : تحديث دوري علي مدار الساعة.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 20.2005 20.5478 مصرف-ابو-ظبي 20.2286 20.4187 البنك-المصري-الخليجي 20.1456 20.3661 البنك-الأهلي 20.1148 20.3063 بنك-البركة 19.9526 20.6002 بنك-القاهرة 20.1237 20.2954 بنك-الاسكندرية 20.2359 20.4079 البنك-العربي-الافريقي 20.1492 20.3625 البنك-المركزي 20.1980 20.3206 بنك-مصر 20.0340 20.2672 بنك-بلوم-مصر 20.1798 20.3516 كريدي-أجريكول 20.2359 20.4079 بنك-بيريوس 20.2359 20.4079 بنك-قناة-السويس 19.5768 19.8014 المصرف-المتحد 20.0543 20.3010 البنك-التجاري-الدولي 20.1798 20.3625 المصري-لتنمية-الورادات 20.2022 20.3741 البنك-الأهلي-المتحد 20.1700 20.3100 بنك-المشرق 20.2400 20.4100 بنك-الاستثمار-العربي 20.2700 20.4100 بنك-HSBC 20.2400 20.4600

اقرأ أيضاً:

توقعات الخبراء لسعر اليورو خلال الفترة القادمة

هذا ومن المقرر وفقا للكثير من التوقعات التي أدلى بها الخبراء الاقتصاديين بالنسبة لتعَاملات اليويو، فإن أسعار اليورو سوف تشهد تغير كبير جدا في التعاملات اليومية، هذا في ظل تشديد البنك المركزي للرقابة على التعاملات التي تم في شركات الصرافة، هذا من أجل التأكد من التزام شركات الصرافة بالأسعار الرسمية و التي حددها البنك المركزي، حيث قام البنك خلال الفترة الماضية بغلق الكثير من شركات الصرافة، و ذلك نتيجة التلاعب في الأسعار، مما أى إلى عدم قدرة البنك المركزي على التحكم في أسعار العملات.

هناك الكثير من التوقعات، تشير بأن الارتفاع في سعر اليورو يأتي مع تلاشي الخوف الذي تكون لدى البنوك الأوروبية خلال الفترة الماضية، وذلك مع إعلان البنوك الأمريكية بأنها سوف ترفع الفائدة إلى الضعف أو أكثر، هذا بجانب قيام الكثير من البنوك العربية والأجنبية الأخرى برفع الأسعار خلال التعاملات، و بالرغم من الارتفاعات الكثيرة التي شهدتها تعاملات اليورو خلال الفترة الماضية، إلا أنها تمر خلال الفترة الحالية بانخفاض ولكن بنسب بسيطة جدا.

سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم

شهد سعر صرف اليورو ارتفاعاً في بداية تعاملات اليوم وسجل سعر الصرف في بنك سايب في سعر شراء اليورو الأوروبي مبلغ 20,27 وهو أعلى سعر شراء في مصر من البنوك العاملة في مصر، وصرح خبراء اقتصاديين في عدد من شركات الصرافة في مصر أن ارتفاع سعر العملة الأوروبية اليورو ناتج عن زيادة الطلب في السوق المصري عليه كبديل عن عملة الدولار ، الذي يواجه نقصا شديدا هذه الأيام في ظل الحاجة الشديدة للعملات الأجنبية في السوق المصري بالنسبة للمستوردين الذين يطمحون في توفير السلع الأساسية قبل دخول شهر رمضان المبارك، وصرح خبير اقتصادي أن المستوردين المصريين لجئوا مؤخرا للاستيراد من منطقة اليورو بسبب عدم توفر العملة الأمريكية الدولار.

سعر اليورو اليوم أمام الجنيه

أكد مجموعة من الخبراء الاقتصاديين أن هناك الكثير من التوقعات التي تشير إلى أن سعر اليورو سوف يشهد إستقرار خلال تعاملات الفترة القادمة، الجدير بالذكر أن سعر اليورو خلال تعاملات الفترة الحالية قد خالف الكثير من التوقعات.

الجدير بالذكر أن الارتفاعات التي قد طرأت على أسعار اليورو و الدولار خلال التعاملات، قد تسببت وبشكل مباشر في ارتفاع أسعار السلع و الخضروات خلال التعاملات في السوق المصرية، هذا بجانب أن توقعات الاقتصاديين تشير إلى مزيد من الارتفاعات التي من المقرر أن تحدث ولأول مرة مع بداية شهر رمضان الكريم في أسعار السلع، بينما شهدت مؤشرات البورصة تراجع ملحوظ في كافة التعاملات التابعة الخاصة بها.

و قد جاء هذا نتيجة النقص الشديد الذي يعاني منه السوق خلال الفترة الحالية في الدولار الأمريكي، ولجوء الكثير من المستوردين و التجار إلى اليورو باعتباره البديل الأمثل للدولار الأمريكي، و نتيجة حالة عدم الاستقرار التي تمر بها تعاملات الدولار الأمريكي، بجانب الحالة الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد، فقد شهدت أسعار اليورو خلال الفترة الحالية استقرار خلال التعاملات أمام الجنيه المصري.

سعر اليورو اليوم

على الرغم من كافة قرارات البنك المركزي المصري ، على التداولات على العملات الأجنبية في السوق السوداء في مصر ، إلا أن تجار العملة في السوق السوداء مهتمين جدا ببيع اليورو خارج البنوك وبعيدا عن أعين البنك المركزي المصري والحكومة، وتشهد عمليات البيع والشراء وتجارة العملة في السوق السوداء رواجا شديدا هذه الأيام بسبب عدم توفير البنوك الرسمية العملة الأوروبية، بالتزامن مع زيادة الطلب عليها من قبل التجار ورجال الأعمال الذين يحتاجون العملات الأجنبية في عمليات الاستيراد من الخارج، وتراوح سعر اليورو في منتصف التعاملات في السوق السوداء في مصر ما بين 20،20 جنيه مصري و 20,35 جنيه مصري، وعلى الجانب الآخر بالنسبة لأسعار الشراء للعملة الأوروبية اليورو في حالة البيع حيث تراوح سعر البيع لليورو ما بين 20,30 جنيه مصري إلى 20,35 جنيه مصري.