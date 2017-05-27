سعر الذهب اليوم السبت 27 مايو بالصاغة: أسعار الذهب في مصر الآن

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سعر الذهب اليوم السبت 27 مايو 2017 في مصر الآن، متابعة لحظية، أسعار الذهب اليوم عالمياً ومحلياً، سعر الذهب اليوم، أسعار جرام الذهب عيار 21 ، سعر الذهب عيار 18، في محلات الصاغة، سعر جرام الذهب عيار 21 و 24 بدون مصنعية، وذلك نظراً لتغيرات سعر الذهب اليوم ما بين الارتفاع والهبوط بشكل واضح وأرقام ملحوظة، لذلك سنقدم لحضراتكم جدول محدثة لحظياً تعرض، سعر الذهب اليوم، محدثه أول بأول ، سعر الذهب اليوم بالدولار، حيث شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاعا ملحوظا في البورصات العالمية، مما أثر بدوره على أسعار المعدن الأصفر داخل جمهورية مصر العربية، ولهذا فقد أعددنا بيان مفصل بأسعار جرام الذهب في مصر والبورصات العالمية، لجميع العيارات سواء عيار 24 وعيار 21 وعيار 18 الأكثر تداولا في السوق المصري، أو العيارات الأقل تداولا في جمهورية مصر العربية مثل: جرام الذهب عيار 14، عيار 12 وأخيرا جرام الذهب عيار 9.

كما نقدم لكم في هذا التقرير، سعر الجنيه الذهب، والسعر الذي سجلته أوقية الذهب سواء في البورصات العالمية أو في البورصة المصرية وفي محلات الصاغة، خلال تعاملات اليوم.

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سعر الذهب اليوم السبت 27-5-2017: تحديث لحظي علي مصر 365

السعر العالمي : 1,262.13 دولار أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 722 إلى 725 عيار 22 662 إلى 664 عيار 21 632 إلى 634 عيار 18 542 إلى 543 عيار 14 421 إلى 423 عيار 12 361 إلى 362 الاونصة 22,463 إلى 22,534 الجنيه الذهب 5,056 إلى 5,072 الكيلو 722,286 إلى 724,571

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متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 731.51 جنيه $40.48 سعر الذهب عيار 22 670.56 جنيه $37.11 اسعار الذهب عيار 21 640.09 جنيه $35.42 اسعار الذهب عيار 18 548.64 جنيه $30.36 سعر الذهب عيار 14 426.72 جنيه $23.61 سعر الذهب عيار 12 365.76 جنيه $20.24 سعر الذهب عيار 9 274.32 جنيه $15.18 اسعار أوقية الذهب 22,750 جنيه $1,259 اسعار جنيه الذهب 5,121 جنيه $283.38 اسعار كيلو الذهب 731,511 جنيه $40,482

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بالجنيه المصري

اليوم عيار 24 عيار 21 25 مايو 729.20 638.06 24 مايو 731.05 639.69 23 مايو 726.47 635.68 22 مايو 732.91 641.31 21 مايو 727.30 636.40 20 مايو 727.31 636.41 19 مايو 730.14 638.89 18 مايو 724.21 633.70 17 مايو 732.39 640.86 16 مايو 718.58 628.77

للوصول لسعر الذهب اكتب في جوجل (سعر الذهب مصر 365) أو (سعر الذهب 365), يمكنك أيضا متابعة كافة الأسعار عبر تطبيق بكام فى مصر على جوجل بلاى.

الذهب مصدر مصر المستقبلي لنمو الاقتصاد

قال “طارق الملا”، وزير البترول المصري، أن مصر ستعلن عن نتائج المزاد الخاص بالتنقيب عن الذهب في الأيام المقبلة، وأضاف أن المزايدة شهدت نجاحاً وإقبالاً كبير من المستثمرين، وأن العروض التي تلقتها مصر بدأت منذ بداية العام الجاري لامتيازات لم تكن موجودة منذ عام 2009، وأضاف أن الموعد النهائي لتلقي العروض كان يوم 20 إبريل، وأن مصر تخطط بأن يكون الذهب مصدراً مستقبلياً لنمو الاقتصاد المصري، وأنها تستهدف القضاء علي الصعوبات التي تواجه المصريين أملاً في ازدهار الاقتصاد ونموه.

سعر الذهب عيار 18 في مصر الآن

تعتبر أسعار الذهب عيار 21 الأكثر تأثيرا بتغيرات الأسعار في مصر هذا ويتم تحديد أسعار الذهب لكل الأعيرة الذهبية الأخرى وقد سجل جرام الذهب عيار 21 اليوم 633 جنيها، أما سعر الذهب عيار 18 مقارنة بعيار 21 بشكل كبير وقد زاد طلب المصريين علي الذهب عيار 18 بعد استمرار غلاء الذهب عيار 21 وأصبح سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 531 جنيه، أما عيار 24 الأقل تداولا في جمهورية مصر العربية بسبب ارتفاع سعره بسبب لمعانه وبريقه الملفت للنظر والملاحظين وفي نفس الوقت لا يفضل المصريين الذهب عيار 24 ولكن ينتشر الذهب عيار 24 فى سوق الخليج بصفة خاصة وسعر جرام الذهب عيار 24 سجل 711 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 5072 جنيه وأوقية الذهب في البورصة العالمية 1262 دولار أمريكي.

الجدير بالذكر أن السعر العالمي للأوقية الذهبية تراجع لأكثر من 30 دولار ووصل إلى أدنى مستوياته في الأشهر الماضية خصوصا بعد صعود الدولار لأعلى مستوياته خلال الأيام القليلة الماضية ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في شهر يونيو القادم، وقد أكد البنك المركزي الأمريكي علي قوة سوق العمل الأمريكية وقدرتها علي تشديد السياسة النقدية في شهر يونيو القادم.

أسعار الذهب اليوم في مصر: تحديث لحظي لأسعار الذهب

هذا وقد اضطرب سوق الذهب الفترة الماضية ما بين صعود وهبوط في سعر المعدن النفيس، ومن المعروف عن الذهب أنه غير مستقر في السعر لجميع أعيرة الذهب بالإضافة إلى حساب المصنعية ولكن الاختلافات من مكان لأخر تكون بسيطة بينما السعر العالمي للذهب يكون مستقراً، هذا وقد مرت أسعار الذهب في محلات الصاغة بسبب خسارة الجنيه المصري لقيمته السوقية أمام العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي، مما أثر علي سعر الذهب في مصر وأقبل المصريين علي شراء الذهب من أجل ادخاره بسبب غلاء قيمته واحتفاظ الذهب بقيمته الشرائية.

وقد اضطر المصريين إلى اللجوء لشراء الذهب عيار 18 بديلا من شراء الذهب عيار 21 الذي يمتلك شعبية كبيرة بين المصريين بسبب قلة سعر الذهب عيار 18 وقد قلت عمليات شراء الذهب في السوق المصري وبعد الركود الكبير في التعاملات الخاصة بالذهب يتوقع الخبراء استمرار حالة الركود في الأيام القادمة ومحلات الصاغة في ترقب من المهتمين بالذهب و اقتناء المعدن النفيس.