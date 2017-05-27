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اسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت 27/5/2017: استقرار أسعار الأسمنت فى أول أيام شهر رمضان

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اسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت 27/5/2017: استقرار أسعار الأسمنت فى أول أيام شهر رمضان اسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت 27/5/2017: استقرار أسعار الأسمنت فى أول أيام شهر رمضان

مصر 365

الحديد والاسمنت فى

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 27/5/2017 بالأسواق المصرية، حيث استقرت حالة الأسعار فى سوق مواد البناء اليوم في الأسواق المصرية بين أسعار الحديد ونظيرتها من أسعار الأسمنت داخل أسواق البناء والتعمير في مصر، خلال تعاملاتها اليوم، حيث اختلفت تعاملات الحديد أمام تعاملات الأسمنت داخل المناطق المصرية، فعلى الرغم من استقرار تعاملات الحديد باعتباره أحد مواد البناء في مصر، شهدت أسعار الأسمنت تباين ملحوظ في تعاملاتها لدي الموزعين بمختلف المحافظات.

استقر سعر تعامل الحديد داخل الأسواق المصرية اليوم، ولم تختلف أسعارها عن أسعار يوم أمس، ولا عن أسعار طن الحديد التي شهدتها الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أعلنت شركات الحديد والصلب، والتي تنتج الحديد في مصر، أنها سوف تقوم بتثبيت أسعار الحديد خلال الشهر الجاري، بما يتناسب مع حالة استقرار الدولار داخل البنوك المصرية، ولكن جاء قرار البنك المركزي ليخالف تلك التوقعات بعد قراره الأخير الذى غير حسابات وتصريحات أصحاب شركات الحديد في مصر، حيث كان من المتوقع أن يستقر سعر تداول الحديد في سوق البناء والتعمير للشهر الثاني على التوالي، حيث لم يتغير سعره إلا بقفزة واحدة تمت في مطلع شهر مايو، وعاد الحديد إلى الاستقرار من جديد بالأسواق المصرية.

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الحديد والاسمنت اليوم السبت 27/5/2017: استقرار أسعار الأسمنت فى أول أيام شهر رمضان

شهدت تعاملات الأسمنت في مصر اليوم ومع بداية شهر رمضان الكريم، حالة من الاستقرار في تعاملاتها بوجه عام بجميع أصنافها المختلفة وأنواعها مقارنة بأسعار يوم أمس التي قد شهدت حالة من الاستقرار ايضًا، لتستقر أسعار الأسمنت في مصر لليوم الثاني على التوالي، وخاصة على أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي، الذي ما زال يشهد تقلبت كثير بشكل شبه يومي ومتقارب، واستمر حتى الآن أسمنت الشورى مختفي عن قائمة الأسعار، بعد أن انخفض سعر أسمنت الشورى في تعاملاته فى أخر يوم للظهور له بالأسواق المحلية المصرية بحوالي 2 جنيه مقارنة بما ورد في اليوم الذي يسبقه، ليستمر سعر طن الاسمنت داخل المناطق المصرية بوجه عام في حالة من الاستقرار اليوم خلال الفترة الأخيرة من تعاملاته، من جهة أخرى استقرت أسعار الأسمنت يوم أمس ايضًا إذا تم مقارنتها في الأيام السابقة له، حيث عاد الاسمنت يشهد حالة من التذبذب من جديد مع عدم استقرار العملة الأجنبية وسط تعاملات سوق البناء التي فى طبيعة الحال تشهد حالة من عدم الاستقرار بعد أن كان استقر على مدار عدة أيام فى الشهر الماضي.

انخفض سعر بيع طن الأسمنت فى العديد من أنواع شركات الأسمنت في مصر فى الفترة الأخيرة والخاصة بتعاملات شهر مايو الجاري، في إطار تعاملاتها السوقية على مدار هذا الشهر، في عدد من الشركات المنتجة للأسمنت، ليشهد سعر طن الأسمنت داخل  عدد من الشركات المصرية، إنخفاض ملحوظ في الأسعار، ليأتي ارتفاع عدد أخر من الشركات، في محاولة للتناقض غير المبرر بين أنظمة الشركات، على الرغم من خروج الكثير المتكررة من أصحاب الشركات، واعترافهم بالخسائر الكبيرة، والتى تعرضت لها الشركات الخاصة بالأسمنت، فى الشهور الأخيرة بشكل متكرر، دون إيجاد ميثاق قوي لحل تلك الأزمة التي استمرت لشهور عديدة، على أثر تبعات تعويم الجنيه المصري بالأسواق، حيث يأتي بعض حالات الانخفاض، رغبة من الشركات فى تحريك عجلة البيع والشراء، بعد أن أصاب الخمول جميع أسواق مواد البناء، بالإضافة إلى توقف عجلة سوق العقارات فى مصر.

اسعار الحديد في مصر اليوم السبت 27/5/2017: 6 شركات ترفع أسعار الحديد 200 جنيه للطن بسبب قرار البنك المركزي

بناءًا على قرار البنك المركزي، قامت شركات الحديد والصلب باتخاذ قرارها، ليتناسب مع قرار البنك المركزي، فى زيادة جديدة صادمة، بلغت 200 جنيه دفعة واحدة على سعر طن الحديد، والذي ترتب عليه رفع أسعار فوائد الإقراض بالبنوك.

على غرار قرار البنك المركزي المصري، والقرار الأخير الذي صدر عنه يوم الأحد الماضي، والذي قام فيه برفع أسعار الفائدة على بعض التعاملات والشهادات بالبنوك، تأثرت عدد من المجالات الإقتصادية بهذا القرار المفاجئ، وقد هاجم الخبراء طارق عامر، لأن هذا القرار سوف يتسبب بوقوع زيادة فى الأسعار، وهو الأمر الذي قد بدأ في الظهور بالفعل وتأثر فيه سعر طن الحديد بعد أن كان قد شهد حالة من الاستقرار طوال هذا الشهر الجاري.

جدير بالذكر أنه قد صرح طارق الجروشي،  عضو غرفة الصناعات المعدنية، التابع إلى اتحاد الصناعات المصرية، فيما يخص قرار البنك المركزي الأخير، أن هذا القرار سوف يتسبب في رفع أسعار الحديد بالإضافة إلى ارتفاع أسعار البيليت عالمياً.

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر
حديد عز 10000 جنيه 10000 جنيه
حديد بشاي 9900 جنيه 9900 جنيه
حديد العتال غير متاح غير متاح
حديد عطيه غير متاح غير متاح
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد المراكبي غير متاح غير متاح
حديد المصريين 9800 حنيه 9800 حنيه
حديد المعادي غير متاح غير متاح
مصر الكومي غير متاح غير متاح
حديد العشري غير متاح غير متاح
حديد الجيوشي غير متاح غير متاح
حديد مصر ستيل غير متاح غير متاح
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أسعار الأسمنت في مصر اليوم السبت 27/5/2017: سعر طن الأسمنت حسب تعاملاته اليوم بالأسواق

الشركة إسم المنتج السعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 728 جنية
أسمنت النصر النصر 695 جنيه
أسمنت اسيوط المهندس 735 جنيه
الفهد الفهد 785 جنيه
شركة صناعات مواد البناء التعمير 690 جنيه
أسمنت أسيك المنيا أسيك 705 جنيه
أسمنت حورس حورس 693 جنيه
أسمنت النهضة الصخرة 680 جنيه
أسمنت وادي النيل المصري 688 جنيه
لافارج للأسمنت المخصوص 710 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 680 جنيه
أسمنت العريش العسكري 683 جنيه
أسمنت سيناء سيناء 678 جنيه
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 705 جنيه
السويس للأسمنت السويس 713 جنية
أسمنت بورتلاند طرة طرة 713 جنية
أسمنت تكنو تكنو 690 جنيه
أسمنت حلوان حلوان 713 جنية
أسمنت شورى شورى غير متاح
مصر بني سويف مصر بني سويف 698 جنية
السويدي السويدي 728 جنية
جنوب الوادي جنوب الوادي 685 جنية
مصر للأسمنت قنا المسله 680 جنية

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركة إسم المنتج السعر
سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1640 جنية
سوبر سيناء سيناء 1600 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1588 جنية
رويال العادة رويال 1615 جنية
أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 1595 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركة السعر
اسمنت سيناء النخيل 663 جنيه
الشركة القومية للأسمنت 663 جنيه
أسمنت حلوان الواحة 663 جنيه

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:

الشركة إسم المنتج السعر
أسمنت أسيوط المقاوم المقاوم 748 جنيه
أسمنت أسيك المنيا أسيك سي وتر 738 جنية
لافارج للأسمنت قاهر البحار 743 جنية
السويس للأسمنت السويس سي ووتر 738 جنية
السويدي السويدي المقاوم 738 جنية
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