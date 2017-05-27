مصر 365

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أسعار اللحوم والدواجن اليوم السبت 27/5/2017 بالأسواق، فقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فى الفترة الأخيرة عن ارتفاع معدلات التضخم التي حدثت خلال شهر أبريل الماضي، حدثت بنسبة 7.2% ، وذلك في كلاً من سوق اللحوم والدواجن، حيث توقع الجهاز المركزي، أن ترتفع أسعار الدواجن بنسبة 15% ، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك نتيجة لارتفاع معدل الاستهلاك فيه.

صدرت بعض التوقعات عن زيادة الأسعار بأول اسبوع فى رمضان، حيث ورد في بعض التصريحات من خلال رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، الدكتور عبد العزيز السيد، حول توقعات بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن أول رمضان، وأن مصر تقوم بمواجهة هذه الزيادة عن طريق استيراد كميات كبيرة من اللحوم تصل إلى مليونا ومائة وأربعين ألف طن، من اللحوم الحمراء، بينما تستورد 10% من استهلاك الدواجن.

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أسعار اللحوم والدواجن اليوم السبت 27/5/2017: قرار بخفض أسعار اللحوم البرازيلية إلى 60 جنيها في شهر رمضان

جاء فى القرار الرسمي الصادر من الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى مصر بشأن أسعار اللحوم البرازيلية داخل المجمعات التابعة للوزارة، والمنافذ التابعة للشركة القابضة، أن يتم خفض سعر كيلو اللحوم البرازيلية مع مطلع شهر رمضان المبارك وطوال الشهر الكريم، حيث ورد أن سعر الكيلو اللحوم البرازيلية سوف يتوفر الكيلو منه بسعر 60 جنيها بدل من 69 جنيها.

كما ورد في القرار الرسمي الصادر من رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، السيد ممدوح عبد الفتاح، والذي قد نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط بين طياته مؤخرًا، ” إن القرار يأتي في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين في الشهر الكريم”.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم السبت 27/5/2017: تصريحات عن زيادة أعباء التموين بسبب طرح اللحوم قبل الزيادة

أسعار اللحوم والدواجن، خرجت بعض التصريحات من مصدر مسئول من داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤخرًا، مؤكدًا على أن مجلس الوزراء المصري، كان على علم مسبق بعملية رفع أسعار اللحوم والدواجن داخل، كما أكد المصدر على أن أن أسعار اللحوم والدواجن بشكل كبير بالأسواق المصرية، حيث ورد أن أسعار اللحوم البرازيلية فى مصر حاليًا، قد ارتفع سعرها من 48 جنيهًا إلى 89، بينما وصل سعر اللحوم السودانية بالأسواق من 75 إلى 80 جنيها، وعليه فقد ارتفع سعر كيلو الدواجن المجمدة فى الاسواق من 25 إلى 31 جنيهًا.

أسعار اللحوم بالأسواق اليوم السبت 27/5/2017:

نستعرض معكم اخر الاسعار كما وردت بالأسواق لأعلى سعر فى المناطق والمحافظات المصرية والتى يقل تباعًا طبقا لتسعيرة كل منطقة ويختلف عن الأخرى:

اللحم الكندوز: وصل سعره اليوم إلى 140 جنيه.

اللحم كندوز صغير: وصل سعره اليوم إلى 140 جنيه.

اللحم البتلو: وصل سعره اليوم إلى 150 جنيه.

اللحم الضأن: وصل سعره اليوم إلى 140 جنيه.

اللحم الضأن بعظم: وصل سعره اليوم إلى 135 جنيه.

اللحم البتلو بعظم: وصل سعره اليوم إلى 140 جنيه.

احدث اسعار الدجاج السبت 27/5/2017: اسعار الدواجن اليوم بالأسواق

تختلف الأسعار من منطقة لأخرى، وعلى هذا أتينا لكم بأعلى وأقل الأسعار بالأسواق المصرية اليوم كما وردت:

وصل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء إلى 40 جنيه.

وصل سعر الكيلو من الدواجن البلدي إلى 40 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء المجمدة إلى 40 جنيه.

وصل سعر الدواجن البيضاء البلدي المجمدة إلى 40 جنيه.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم السبت 27/5/2017: ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم والبيض

وردت بعض الأنباء المؤكدة على، عودة موجة الارتفاعات فى أسعار السلع داخل الأسواق المصرية من جديد، حيث ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء داخل أروقة السوق المحلية بأغلب المحافظات، مؤخرًا، بحوالي 10 جنيهات، وذلك فى سعر الكيلو الواحد، ليترتب على ذلك تسجل سعر الكيلو من لحم البتلو حوالي 160 جنيهًا، بالإضافة إلى بلوغ سعر الكيلو من الضأن حوالي 130 جنيهًا، بينما وصل 140 جنيه بالنسبة لكيلو الكندوز بالأسواق المصرية، وقد أرجع نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، محمد شرف، أن السبب وراء هذا الارتفاع في الأسعار، هو اقتراب شهر رمضان الكريم، بينما ارتفعت أسعار اللحوم البيضاء الدواجن، داخل الأسواق المصرية بنحو جنيه واحد فى الكيلو، كما وصل سعر طبق البيض بعض أن ارتفع ايضًا إلى 32 جنيها، وذلك وفقًا التصريحات الخارجة من السيد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.