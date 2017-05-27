أحدث قرارات تغيير العملة في مصر.. قرارات البنك المركزي لشهر رمضان

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قرارات تغيير العملة في رمضان، خرج تصريح من البنك المركزي، مؤخرًا بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمية فى خلال شهر رمضان المبارك داخل البنوك المصرية.

بعد مرور عدة ساعات من قرار البنك المركزي، كشف المسؤولون في البنوك الحكومية الكبرى الثلاث الموجودة على الأراضي المصرية “الأهلي المصري ومصر والقاهرة”، عن قرار جديد يخص تغيير العملة الأجنبية داخل هؤلاء البنوك خلال شهر رمضان المبارك، كما أيد هذا القرار وقرر تطبيقه عدد أخر من بعض البنوك خاصة فى مصر.

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أفادت بعض المصادر المصرفية، أنه طبقا للقرارات الجديدة والخاصة بتطبيق تغيير العملة الأجنبية في رمضان، لن يتم العمل داخل البنوك والمصارف بعد ساعات العمل الرسمية، حيث تم التأكيد على عدم السماح بتغيير العملات الأجنبية، خلال شهر رمضان، بعد المواعيد الرسمية المقررة.

أتي هذا التصريح من أجل التخفيف عن الموظفين ضغوط العمل خاصة مع جهد الصيام، خلال شهر رمضان المبارك، كما ورد في التصريحات المصرفية أنه سوف تعود البنوك المصرية، من أجل تلقي طلبات استبدال العملة الصعبة التي يرغب فيها المواطنون بعد ساعات العمل مرة أخرى كما اعتادوا، بعد انتهاء شهر رمضان الكريم.

جدير بالذكر، أن هناك عدداً من فروع البنوك المصرية تعمل بعد مواعيدها الرسمية من أجل مساعدة المواطنين على تغيير العملات الأجنبية، حيث ورد أن هذه البنوك وخاصة العامة منها كانت تستمر في العمل حتى السابعة مساء، بالإضافة إلى أن البعض منها كان يعمل في يوم الجمعة ويوم السبت الذي يتم اعتبارهم إجازة رسميا للبنوك في مصر.