الأهلي يستعجل الأمن لحضور 10 آلاف متفرج مواجهة الوداد

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

قال اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إنه أرسل خطاب إلى وزارة الداخلية يستعجل فيه رد الأمن، على طلب الأهلي حضور 10 آلاف متفرج لمباراته القادمة مع الوداد المغربي في دوري الأبطال الإفريقي.

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وأضاف اللواء شيرين أن مباراة الأهلي مع الوداد يتبقى عليها أقل من أسبوع، ولابد أن يتحدد موقف الأمن من مضاعفة الأعداد الجماهيرية إلى 10آلاف متفرج؛ حتى يتسنى للأهلي ترتيب أوضاعه وطبع التذاكر، وغيرها من الأمور المتعلقة بالترتيبات الخاصة بالمباراة.

يذكر أن الأهلي يواجه الوداد المغربي يوم الأحد القادم في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.