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نقابة الصحفيين تؤيد الضربات الجوية لمعسكرات داعش في ليبيا

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نقابة الصحفيين تؤيد الضربات الجوية لمعسكرات داعش في ليبيا نقابة الصحفيين تؤيد الضربات الجوية لمعسكرات داعش في ليبيا

التحرير

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أعلن مجلس نقابة الصحفيين برئاسة عبد المحسن سلامة، اليوم السبت، تأييده الكامل للضربات المركزة للقوات الجوية بالتنسيق مع الجيش الليبي لمعاقل تنظيم داعش الإرهابي بمدينة "درنة"؛ ردا على مقتل 29 شخصا في حادث الهجوم على حافلة كانت تقل مجموعة من الأقباط بمحافظة المنيا.

وأكدت النقابة -في بيان لها- إدانتها الكاملة للحوادث الإرهابية التي تستهدف ضرب الوحدة الوطنية، وزعزعة وتقويض أمن واستقرار البلاد، مشددة على مساندتها بكل قوة للإجراءات العقابية التي قامت بها ، مستخدمة حقها في الدفاع عن النفس، وتأييدها لقرار القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوجيه ضربات استباقية ضد معسكرات إعداد وتدريب الإرهابيين داخليا وخارجيا.

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وطالبت النقابة منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الدولية ومنظمات الأمم المتحدة بالقيام بدورها الإيجابي والفعال في فضح الارهاب بكل صوره، والدول الداعمة له.

وناشدت أيضا جميع المصريين اليقظة التامة، وإدراك ما يمكن أن يحدث في المستقبل القريب في إطار حملات دولية ممنهجة تشارك أجهزة مخابرات كبرى وبتمويل غير محدود من بعض الدول لإخضاع مصر وفق مخططاتهم الاستعمارية كما حدث ويحدث لبعض الدول العربية.

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التحرير

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