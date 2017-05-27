"الصحفيين" تؤيد الضربات الجوية المصرية ضد الإرهابيين في درنة

كتبت - هاجر حسني:

أعلن مجلس نقابة الصحفيين المصريين برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة، تأييده الكامل للضربات القوية والمركزة للقوات الجوية المصرية، بالتنسيق مع الجيش الوطنى الليبي لمعاقل الإرهاب بمدينة "درنة"، والتي أسفرت عن خسائر فادحة لتنظيم داعش العميل ردًا على الحادث الإرهابي الخسيس بمحافظة المنيا أمس الجمعة.

وأكدت النقابة في بيانها، اليوم السبت، إدانتها الكاملة لكافة الحوادث الإرهابية التي تستهدف ضرب الوحدة الوطنية وزعزعة وتقويض أمن واستقرار البلاد، معلنة مساندتها بكل قوة للإجراءات العقابية التي قامت بها مصر مستخدمة حقها في الدفاع عن النفس.

كما أعلنت النقابة تأييدها لقرار القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوجيه ضربات استباقية ضد معسكرات إعداد وتدريب الإرهابيين بأي مكان في العالم داخليًا وخارجياً.

وطالبت النقابة، منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الدولية ومنظمات الأمم المتحدة بالقيام بدورها الإيجابي والفعال في فضح الإرهاب بكل صوره والدول الداعمة له لدرء خطره الذي يطال كافة دول العالم وهو الأمر الذى حذر منه الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطابه بالقمة الإسلامية الأمريكية بالرياض منذ أيام، بحسب البيان.