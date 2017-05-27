ضبط مسجل يحاول بيع سيارة مسروقة في السلام

كتب فتحى عمر وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، عاطل أثناء محاولته بيع سيارة مبلغ بسرقتها بثمن بخس لايتناسب مع سعرها الحقيقي.

كانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان، مفادها قيام أحد الأشخاص بعرض سيارة للبيع بثمن بخث لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

بالانتقال والفحص بمعرفة قوة أمنية من مباحث القسم أمكن ضبط سالف الذكر وتبين أنه يدعى "رمضان.ع"، 28 سنة، عاطل، ومقيم مساكن الدويقة، سبق اتهامه في 6 قضايا، ومطلوب التنفيذ عليه في 5 أحكام حبس، وضُبط بصحبته كل من "محمد.س"، 23 سنة، عاطل، و "حسن.ص"، 26 سنة، عاطل، وضُبط بحوزتهم السيارة "رقم س ب ص 675"، ماركة ستروين خضراء اللون.

وبإجراء الكشف الفني على السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها، وقالت التحقيقات بأنه بمواجهتهم بما وردت من معلومات اعترف الأول بسرقة السيارة المضبوطة "بأسلوب المغافلة"، وأضاف بأنه كان في سبيله لبيعها لكلا من الثاني والثالث بمبلغ مالي 5000 ألاف جنية ، بسؤالهما أيدا ما جاء بأقوال الأول، وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهم الأول بالسرقة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجاري تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخري.