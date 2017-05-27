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تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها بسبب الإدمان بالشرقية

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مصراوي Masrawy

تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها بسبب الإدمان بالشرقية

02:59 م السبت 27 مايو 2017

تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها بسبب الإدمان بالشرقية

المتهم

الشرقية – فاطمة الديب:

"بعت اللي حيلتي واتحديت أهلي علشانها، وفي الآخر ضيعت نفسها وضيعتني أنا وابننا بسبب الإدمان".. بهذة الكلمات بدأ سائق تروسيكل من مدينة القنايات، التابعة لمركز الزقازيق في الشرقية، اعترافاته حول قتله زوجته، خنقًا، بسبب إدمانها الهيروين المُخدر.

أوضح المتهم، أمام النيابة العامة، أنه تزوج المجني عليها عن حب: "كان بيننا حب كبير، واتحديت الدنيا كلها علشانها، وكان نفسي ألاقي الحب معاها لكنها ضاعت، وبسبب إهمالها كمان خسرت ابني، ودلوقتي خسرت كل حاجة".

وتابع: "الكيف دمّر حياتنا، وكان عندنا طفل صغير، لكن إهمال مراتي سحر تسبب في موته، ماكانش في بالها غير الخروج مع صحباتها وإدمان الهيروين وبس.. وأي حد مكاني كان هيعمل اللي عملته".

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بالعثور على جثة "سحر.الـ.ش"، 22 عامًا، ربة منزل، جثة هامدة، مخنوقة بشال ومُلقاة على الأرض بغرفة نومها بمسكنها الكائن بدائرة قسم شرطة القنايات.

وتبين من تحريات فريق البحث الجنائي، أن وراء الواقعة زوج المجني عليها المدعو "الشملي.الـ.ش"، 27 عامًا، سائق تروسيكل، حيث تزوجا عن قصة حب، بعدما باع الزوج ميراثه من أجلها، وأقام معها بشقة في المدينة.

وأشارت التحريات، إلى أنه بعدة فترة من الزواج، لاحظ الزوج تعاطي زوجته لمسحوق "الهيروين" المُخدر، وتعمدها الخروج من المنزل مع صديقاتها بدون علمه، ما تسبب في خلافات مُتكررة بينهما، آخرها حدوث مشادة بسبب رغبتها في الخروج مع صديقة لها، فخنقها الزوج ولاذ بالفرار بعدما تأكد من وفاتها.

وتمكن ضباط فريق البحث الجنائي من ضبط المتهم، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 614 إداري القنايات لسنة 2017، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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