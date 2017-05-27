"تضامن المنيا": 3 ملايين جنيه تعويضات لضحايا حادث دير الأنبا صموئيل
"تضامن المنيا": 3 ملايين جنيه تعويضات لضحايا حادث دير الأنبا صموئيل
02:40 م السبت 27 مايو 2017
ضحايا حادث دير الأنبا صموئيل
المنيا ــ ريمون الراوي:
أكد مصطفى عبد الله، وكيل وزارة التضامن بالمنيا، صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد بحادث دير الأنبا صموئيل المعترف، و40 ألف جنيه للمصاب، الذي يحتاج علاجه داخل المستشفى لأكثر من 72 ساعة، و2000 جنيه للمصابين الذين خرجوا من المستشفى، بإجمالي تعويضات تصل إلى 3 ملايين جنيه.
وأضاف عبد الله، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن إجراءات تسليم الشيكات لأسر الشهداء، تتم بعد الانتهاء من استخراج شهادة الوفاة، مؤكدا تحديد جلسة عاجلة لإنهاء تلك الإجراءات.
وأشار وكيل وزارة التضامن إلى أن شهداء الحادث الـ 28 منهم 21 من المنيا، بواقع 9 من بني مزار، و4 من ديرمواس، و3 من أبوقرقاص، و5 من مغاغة.
ولفت إلى نقل 11 مصابا إلى معهد ناصر، وحالتين إلى مستشفى الجلاء العسكري.
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