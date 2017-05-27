إزالة 1445 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالفيوم

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الفيوم – حسين فتحي:

أعلن الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، إزالة 187 حالة اعتداء على أملاك الدولة، اليوم السبت، منها 9 حالات على مساحة 182 فداناً، و178 حالة تعدٍ بالبناء على 34770 مترا، و1258 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة ولاية جهات أخرى، بإجمالي 1445 حالة تعدٍ على مساحة 4080 فداناً.

وأكد محافظ الفيوم، في بيان له، استمرار حملات استرداد أملاك الدولة والحفاظ على المال العام، مشدداً على أنه لا تهاون في ردع المعتدين، والتنسيق الدائم مع جميع الأجهزة الرقابية وقوات الجيش والشرطة لإزالة كافة التعديات وفقاً للخطة الزمنية المحددة.