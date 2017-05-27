​الصحة: 13 مصابًا في حادث المنيا الإرهابي مازالوا يتلقون العلاج بالمستشفيات

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن وجود 13 حالة إصابة بالمستشفيات جراء الحادث الإرهابي الذي وقع الجمعة، إثر إطلاق نار على أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بمركز مغاغة محافظة المنيا، والذي خلف 28 وفاة و 24 مصابًا.

وأشار الدكتور هاني مصطفى، مدير عام مستشفى معهد ناصر، إلى إجراء عملية جراحية صباح اليوم لتثبيت العظام لسيدة 27 سنة تعاني من جرح وكسر قطعي بالساق الأيسر، وإجراء عملية أخرى لمريضة 17 سنة تعاني من طلق ناري بالفخذ الأيمن وتهتك بالحوض وكسور، حيث تم خروجهم من غرف العمليات وأن حالتهم الصحية مستقرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه يوجد بالمستشفيات 13 حالة، 11 منهم بمستشفى معهد ناصر وحالتان بمستشفى الجلاء العسكري بعد نقلهم من مستشفى المنيا الجامعي.

ولفت إلى أنه من بين حالات مستشفى معهد ناصر، سيدة 37 سنة بالرعاية المركزة، أجريت لها مساء أمس، عملية استخراج طلق ناري بالرأس وحالتها الصحية مستقرة، وحالة أخرى لطفل 4 سنوات في رعاية الأطفال يعاني من تجمع دموي بالبطن، وجرح باليد اليمنى وأجريت له عملية جراحية لتنظيف الجرح واستكشاف للأوتار باليد اليمنى، بينما باقي الحالات بالمستشفى في القسم الداخلي وحالتهم الصحية مستقرة.

أما بالنسبة لحالتي مستشفى الجلاء العسكري، الحالة الأولى لطفل 6 سنوات ويعاني من اشتباة كسر بالكتف والحالة الثانية لسيدة تعاني من كسور وتم اجراء عملية جراحية لها وحالتهم الصحية مستقرة.