"فكر وشاور".. حملة قومية كبرى للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

كتبت- نورا ممدوح:

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، حملة قومية كبرى للتوعية ضد مخاطر الهجرة غير الشرعية، في إطار استراتيجيتها التي تتبناها لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على تلك الهجرة.

وقالت مكرم، إن الوزارة تضع قضية التوعية بسبل الهجرة الآمنة ومخاطر الهجرة غير الشرعية على رأس اولوياتها، الأمر الذى استدعى وضع خطة استراتيجية طويلة المدى للتصدى لهذه الظاهرة ومحاصرة تداعياتها، وذلك من خلال حملة توعية كبرى بين جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب لتحذيرهم من مخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن حملة التوعية تحت شعار "قبل ما تهاجر ..فكر وشاور"، تعتمد على جميع وسائل الاعلام فى نشر أهدافها، ومنها وسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا": فيس بوك، تويتر، يوتيوب وغيرهما؛ باعتبار أنها تجتذب النسبة الأكثر من الشباب الباحثين عن الهجرة، بالإضافة لكتيبات التوعية وسلسلة من الاعلانات التليفزيونية والإذاعية التي تظهر مخاطر الهجرة غير الشرعية وسبل الهجرة الامنة.

تعتمد الحملة فى جزء كبير منها على لقاءات التوعية المباشرة في القرى الأكثر تصديراً للهجرة إلى خارج الوطن، وتعريف الشباب بالأساليب الصحيحة لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم من خلال سبل الهجرة الآمنة التي تتوافق مع بنود القانون المصري والدولي، وتضمن الحياة الآمنة والمستقرة في بلدان المهجر، دون تعريض سلامتهم وأمنهم للمخاطر أوتجار الموت".

تتضمن الحملة إنتاج وإذاعة مسلسل درامي "سكة السلامة"، يُذاع عبر إذاعة الشرق الأوسط خلال شهر رمضان المعظم، بالإضافة إلى لقاءات تليفزيونية وأفلام تسجيلية تكشف أثر الهجرة غير الشرعية ومخاطرها على الاقتصاد الوطنى.

وكشفت مكرم، عن أهم محاور الحملة والتي تتضمن التعريف بضرورة تحري الدقة قبل السفر وطرق الأبواب الشرعية الآمنة والتوعية بتجار الموت والمافيا التي تقوم عليها تجارة الهجرة غير الشرعية، وعلاقتها بشبكات الإرهاب وتجارة المخدرات والسلاح، وأيضا الأوهام التي يمكن أن ينساق وراءها الشباب ولا يجدوا في نهاية الطريق سوى الضياع وتعريض حياتهم للخطر.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن الحملة تتضمن عقد العديد من الندوات واللقاءات المباشرة مع اهالي وشباب المحافظات والقرى التي تمثل المناطق الأكثر طردا للشباب والذين يمثلون النسبة الأكبر في جرائم وعمليات الهجرة غير الشرعية.

ولفتت الوزيرة إلى أن حملة التوعية تعتمد أيضا على نشر عدد كبير من ملصقات التوعية بسبل الهجرة الآمنة ومخاطر الهجرة غير الشرعية والترويج للأساليب التي يجب أن يتبعها الشباب الراغب في تحقيق حلم الهجرة، وذلك عن طريق الاعتماد على سبل الهجرة الآمنةوالشرعية التي يتم نشرها سواء عن طريق موقع الوزارة، أو من خلال السفارات المعتمدة، باعتبارها الأكثر أمنا لسلامة الشباب المصري.