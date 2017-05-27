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تعاون موسع بين معهد تيودور بلهارس وقسم الميكروسكوب القبرصي

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مصراوي Masrawy

تعاون موسع بين معهد تيودور بلهارس وقسم الميكروسكوب القبرصي

02:33 م السبت 27 مايو 2017

تعاون موسع بين معهد تيودور بلهارس وقسم الميكروسكوب القبرصي

معهد تيودور بلهارس

كتب- محمد قاسم:

وقع الدكتور يوسف فاروق، رئيس معهد تيودور بلهارس للأبحاث، والدكتور سهير منسي، أستاذ الباثولوجيا والميكروسكوب الإلكتروني بالمعهد، والدكتور كرياكوس كرياكو، رئيس قسم الميكروسكوب الإلكتروني والباثولوجيا الجزيئية بقبرص وعميد المدرسة القبرصية للعلوم الطبية الجزيئية اتفاقية للتعاون العلمي بين الجانبين، وخاصة في مجال تنمية مهارات شباب الباحثين.

ونصت الاتفاقية على وضع برنامج تدريبي لشباب الباحثين والفنيين، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة بين الجانبين في المجالات ذات الأولوية، وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل مشتركة لمتدربين على المستوى المحلي والإقليمى.

على هامش توقيع الاتفاقية، عُقد لقاء علمي بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين بالمعهد والجامعات المصرية، وألقى الدكتور كرياكوس كرياكو محاضرتين، الأولى: بعنوان "الأهمية التشخيصية للميكروسكوب الإلكتروني في عصر العلوم الجزيئية"، والثانية: بعنوان "الأمراض السرطانية العائلية: خبرة قبرصية".

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