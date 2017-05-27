اتحاد الإعلاميين العرب يؤكد دعمه لمصر في حربها ضد الإرهاب
اتحاد الإعلاميين العرب يؤكد دعمه لمصر في حربها ضد الإرهاب
02:29 م السبت 27 مايو 2017
الحادث الإرهابي الذي وقع في محافظة المنيا
القاهرة- (أ ش أ):
أدان اتحاد الإعلاميين العرب، الحادث الإرهابي الذي وقع في محافظة المنيا أمس، مؤكدًا دعمه للدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب.
وقال أمين عام مساعد الاتحاد وليد عبد الرحمن، إن الإرهاب الأسود لا يفرق بين المسلم أو المسيحي، ويضرب المسجد والكنيسة وهو ما يوضح المخططات الغاشمة للإرهاب ضد الدولة المصرية بالكامل.
وأكد عبدالرحمن، دعم الاتحاد لكل تحركات القيادة السياسية المصرية والقوات المسلحة والشرطة في حربهم ضد الإرهاب الأسود الذي يستهدف زعزعة استقرار مصر والمنطقة بالكامل، وجهود الدولة في إعادة مصر لمكانتها رغم قوى الشر.
وقال عبدالرحمن، إن اتحاد الإعلاميين العرب يتقدم بخالص العزاء لأسر شهداء الحادث ويتمنى للمصابين الشفاء العاجل.
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