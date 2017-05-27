منع النساء من ارتداء النقاب في الموصل لدواعٍ أمنية

بغداد- أ ش أ:

أصدر قائد شرطة نينوى العميد الركن واثق الحمداني، توجيهات لأهالي مدينة الموصل، بمنع ارتداء النساء للنقاب لدواع أمنية.

وأوضح الحمداني - في توجيهاته، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز الإخبارية اليوم السبت - أنه يمنع ارتداء النقاب في الأسواق والدوائر، لوجود مؤشرات لخلايا داعش باستهداف المدنيين وهم يرتدون النقاب وزي النساء.

وحذر قائد شرطة نينوى من إنارة المنازل من الخارج والأزقة والأفرع، وأمر بمنع التجول للدراجات النارية بعد الساعة 6 مساء مع الأمر بمحاسبة المخالف.

وطالب الحمداني مواطني مدينة الموصل بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، من خلال الاتصال بالأرقام المخصصة، وأمر أصحاب محلات الجوالات وتوابعها بعدم بيع شريحة الهواتف النقالة إلا بعد أخذ المعلومات الضرورية عن المشتري، وتنظيم سجلات بيع الشريحة، وبخلاف ذلك يحاسب المقصر ويحال إلى المحاكم.

وكانت القوات العراقية شنت هجوما واسعا على آخر معاقل داعش غربي الموصل، فيما حذرت الأمم المتحدة من أن نحو 200 ألف عراقي قد يحاولون النزوح في الأيام المقبلة من المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة داعش في الموصل.