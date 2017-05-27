بدء اجتماع الحكومة لمناقشة تقرير أراضي الدولة المعتدى عليها بحضور 12 وزيرًا

كتب- محمد غايات:

بدء منذ قليل، الاجتماع الوزاري الموسع برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء الدفاع، والأوقاف، والشباب والرياضة، والإسكان، والبيئة، والداخلية، والموارد المائية والرى، والتجارة والصناعة، والآثار، والسياحة، والتنمية المحلية، والزراعة، ورئيس هيئة الرقابة الادارية، بالإضافة إلي محافظين والجيزة، والبحيرة، ودمياط، والوادي الجديد.

ويهدف الاجتماع لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يتعلق باسترداد اراضى الدولة المتعدى عليها، وما تم انجازه على ارض الواقع.

كما يهدف الإجتماع إلي المتابعة اللحظية من جانب كافة الجهات المعنية، بالإسراع فى إجراءات الإزالة، وزيادة المعدلات بما يضمن الانتهاء من إزالة تلك التعديات وفقاً للتوقيتات المحددة،و استعادة كافة الاراضى المملوكة للدولة والمتعدى عليها.

ويعرض الوزراء تقريرًا مفصلًا عن ما تم انجازه في ملف التعدي علي أراضي الدولة خلال الأسبوعين الماضيين، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية.