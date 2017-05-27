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محافظ أسيوط يصرف 15 ألف جنيه لمريض بالمستشفى الجامعي

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مصراوي Masrawy

محافظ أسيوط يصرف 15 ألف جنيه لمريض بالمستشفى الجامعي

02:11 م السبت 27 مايو 2017

محافظ أسيوط يصرف 15 ألف جنيه لمريض بالمستشفى الجامعي

ياسر الدسوقي محافظ أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

قرر المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم السبت، صرف 15 ألف جنيه، لشراء جهاز تنفس صناعي، للمواطن حسام حسن جلال، المحجوز بقسم الصدر بمستشفى أسيوط الجامعي، حتى يتمكن من استكمال علاجه المزمن بالمنزل، كاستجابة سريعة لطلب المواطن وحاجته الماسة لشراء الجهاز.

وقال محافظ أسيوط، في تصريحات صحفية له اليوم، إنه وافق على صرف المبلغ من صندوق المساعدات الإنسانية بديوان عام المحافظة لشراء جهاز التنفس الصناعي، للمواطن حسام حسن جلال المقيم بمدينة أسيوط، والذى يعاني من مرض مزمن فى الجهاز التنفسي، وتم حجزه في قسم الصدر بمستشفى أسيوط الجامعي، ونظرًا لخطورة خروجه من المستشفى بدون شراء الجهاز وعدم قدرته توفير تكلفة الجهاز فتقدم بطلب للحصول على مساعدة عاجلة.

وأشار الدسوقي، إلى أنه اصدر تعليماته لجميع رؤساء المراكز والأحياء بالاستجابة لطلبات المواطنين وحل مشاكلهم، بالإضافة إلى تكليف إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة لعرض جميع الطلبات المقدمة من المواطنين عليه مباشرة مع تقديم مقترحات لحل مشكلاتهم بالتنسيق مع مديريات الخدمات ورؤساء المصالح.

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