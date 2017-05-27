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أحد أهالي "دير الجرنوس": "مدفن جماعي لشهداء حادث المنيا بكنيسة أثرية

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مصراوي Masrawy

أحد أهالي "دير الجرنوس": "مدفن جماعي لشهداء حادث المنيا بكنيسة أثرية

02:09 م السبت 27 مايو 2017

المنيا ــ ريمون الراوي:

قال عايد يوسف، أحد أهالي قرية "دير الجرنوس" بمركز مغاغة، وقريب أحد شهداء حادث المنيا الإرهابي، إن الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة، قرر إقامة مدفن جماعي لأبناء مركز مغاغة من شهداء الهجوم على زوار دير "الأنبا صموئيل المعترف" بصحراء المنيا، صباح أمس الجمعة.

وأضاف يوسف لـ"مصراوي" أن الأنبا أغاثون وجه لإقامة المدفن الجماعي، ليكون ملحقًا بالكنيسة السيدة العذراء الأثرية، بقرية "دير الجرنوس"، على أن يتم دفن 10 شهداء من أبناء مركز مغاغة بالمدفن.

وتابع يوسف بأن خدام مطرانية مغاغة وأهالي القرية شرعوا في بناء المدفن عقب الحادث بوقت محدود، إلا أن الوقت لم يتسع لإنهاء البناء قبل موعد تشييع الجنازات، وأن النية لا زالت قائمة لدى مطرانية مغاغة، بنقل الشهداء من مقابر أسرهم، لوضعهم بالمدفن الجماعي بعد الانتهاء من تشييده.

يذكر أن كنيسة السيدة العذراء بقرية "دير الجرنوس"، هي كنيسة أثرية تعود للقرون الأولى للمسيحية، ويؤكد أهالي القرية أنها تندرج ضمن مسار العائلة المقدسة، في هروبها لمصر من بطش الرومان، والكنيسة بها بئر أثري يُقال إن العائلة المقدسة شربت منه.

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