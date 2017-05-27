بالصور.. لليوم الـ11.. أسيوط تزيل 108 حالة تعد على أرض الدولة

أسيوط​ - أسامة صديق:​

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، لليوم الحادي عشر، اليوم السبت، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية شن حملاتها لإزالة ​التعديات الواقعة على الأرض المملوكة للدولة، وأزالت 108 حالات على 17891 مترا في 3 مراكز.

وأكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، أن القانون سيطبق على الجميع دون أي استثناءات، مؤكدًا أن الأرض المستردة هي أملاك دولة، صادر بشأنها جميع الإجراءات القانونية.

ونوه بأن أعمال إزالة التعديات ستتواصل بصورة يومية حتى في أيام العطلات، لتحقيق الإزالات المستهدفة قبل المهلة التي منحها رئيس الجمهورية للأجهزة التنفيذية، للانتهاء من أعمال الإزالة واسترداد أرض الدولة.

وأكد المهندس محمد عبد الجليل النجار، سكرتير عام المحافظة، أن الحملات واصلت عمليات الازالة بالقرى والمراكز، وأسفرت عن إزالة 92 حالة تعد على 12169 مترا داخل حدود الـ 2 كم بمركز أسيوط، و4 حالات على مساحة 337 مترا داخل الزمام.