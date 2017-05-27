محافظ الشرقية: إحالة واقعة "وظائف بالجملة" لأبناء العاملين بالطب البيطري للتحقيق

الشرقية – فاطمة الديب:

قرر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم السبت، إحالة كل من يثبت تورطه في واقعة إتاحة وظائف بالجملة لأبناء الموظفين بمديرية الطب البيطري إلى النيابة الإدارية؛ تمهيدًا لإحالة الواقعة للنيابة العامة.

وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنه لا تهاون في التصدي للفساد الإداري داخل مؤسسات العمل الحكومي، مُشددًا على ضرورة إحالة كافة وقائع الفساد المالي للنيابة العامة، لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بمكافأة المُجد ومجازاة المُقصر.

جاء ذلك ردًا على ما نشرته إحدى الجرائد الأسبوعية، بخصوص "وظائف بالجملة لأبناء الموظفين بمديرية الطب البيطري بالشرقية"، حيث تم استدعاء كل من له صلة بالموضوع من قريب أو بعيد، وكذا من تجاوز سن الـ 60 عامًا وأحيل للمعاش، لإجراء تحقيق موسع لاستبيان الحقيقة ومجازاة المخالفين والمتورطين في الواقعة.