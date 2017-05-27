أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح تاريخ إنشاء "مسجد عمرو بن العاص" فى مصر -
8 الصبح - فقرة #آل _البيت ... السيرة الذاتية "للسيدة زينب" حفيدة رسول الله "ص" -
8 الصبح - شوف أسعار الخضروات والفاكهة وياميش رمضان .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية -
الزعيم الكوري الشمالي يشرف على تجربة نظام جديد مضاد للطيران -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم"مشاكل البشرة مع الصيام" -
الاستوديو التحليلي لمباراة برشلونة الافيس واحتفالات برشلونة بـ كاس الملك -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
عماد متعب يعود لقائمة الأهلي في مباراة المقاصة بالدوري الممتاز -
اليوم.. شيكابالا يقود الزمالك في مباراة الداخلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ الشرقية: إحالة واقعة "وظائف بالجملة" لأبناء العاملين بالطب البيطري للتحقيق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ الشرقية: إحالة واقعة "وظائف بالجملة" لأبناء العاملين بالطب البيطري للتحقيق

12:42 م السبت 27 مايو 2017

الشرقية – فاطمة الديب:

قرر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم السبت، إحالة كل من يثبت تورطه في واقعة إتاحة وظائف بالجملة لأبناء الموظفين بمديرية الطب البيطري إلى النيابة الإدارية؛ تمهيدًا لإحالة الواقعة للنيابة العامة.

وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنه لا تهاون في التصدي للفساد الإداري داخل مؤسسات العمل الحكومي، مُشددًا على ضرورة إحالة كافة وقائع الفساد المالي للنيابة العامة، لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بمكافأة المُجد ومجازاة المُقصر.

جاء ذلك ردًا على ما نشرته إحدى الجرائد الأسبوعية، بخصوص "وظائف بالجملة لأبناء الموظفين بمديرية الطب البيطري بالشرقية"، حيث تم استدعاء كل من له صلة بالموضوع من قريب أو بعيد، وكذا من تجاوز سن الـ 60 عامًا وأحيل للمعاش، لإجراء تحقيق موسع لاستبيان الحقيقة ومجازاة المخالفين والمتورطين في الواقعة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تخصيص قطعة أرض لإقامة ملاعب ومركز شباب بالشرقية

    تخصيص قطعة أرض لإقامة ملاعب ومركز شباب بالشرقية

    أخبار
  • محافظ الشرقية يُعلن الانتهاء من إزالة التعديات على أراضي الدولة

    محافظ الشرقية يُعلن الانتهاء من إزالة التعديات على أراضي الدولة

    أخبار
  • بالصور.. محافظ الشرقية يفتتح معرض

    بالصور.. محافظ الشرقية يفتتح معرض "أهلاً رمضان" بأبو حماد

    أخبار
  • بالصور.. محافظ الشرقية يفتتح مسجد

    بالصور.. محافظ الشرقية يفتتح مسجد "العسال الكبير"

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • اللواء عصام بديوي يكشف تفاصيل جديدة فى حادث الهجوم على أتوبيس الأقباط بالمنيا

    اللواء عصام بديوي يكشف تفاصيل جديدة فى حادث الهجوم على أتوبيس الأقباطأخبار

  • أهالي إمبابة وسط الحريق

    أهالي إمبابة وسط الحريق "شفنا يوم القيامة" ( وصور)أخبار

  • ننشر أول صور لنعوش شهداء حادث أتوبيس المنيا

    ننشر أول صور لنعوش شهداء حادث أتوبيس المنياأخبار

  • سلاح الجو الليبي يكشف تفاصيل جديدة عن الضربة المصرية للإرهاببين بدرنة

    سلاح الجو الليبي يكشف تفاصيل جديدة عن الضربة المصرية للإرهاببين بدرنةأخبار

  • خريطة أسعار السيارات موديلات 2017 بعد التخفيضات الأخيرة

    خريطة السيارات موديلات 2017 بعد التخفيضات الأخيرةسيارات

  • بالفيديو والصور.. آثار الهجوم الإرهابي المُسلح على أتوبيس المنيا

    والصور.. آثار الهجوم الإرهابي المُسلح على أتوبيس المنياأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - شوف أسعار الخضروات والفاكهة وياميش رمضان .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية

8 الصبح - شوف أسعار الخضروات والفاكهة وياميش رمضان .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية

أسعار اللحوم والدواجن بالمجمعات بعد الزيادة الجديدة

أسعار اللحوم والدواجن بالمجمعات بعد الزيادة الجديدة

رتفاع جنوني في أسعار الأدوات المنزلية فى أول يوم من شهر رمضان

رتفاع جنوني في أسعار الأدوات المنزلية فى أول يوم من شهر رمضان

أسعار العملات اليوم الاحد 28 مايو 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الاحد 28 مايو 2017 في بنك مصر