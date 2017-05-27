الجيش السوري يحكم سيطرته على منطقة "العليانية" بريف حمص

دمشق- أ ش أ:

أحكم الجيش السوري، اليوم السبت، سيطرته على منطقة "العليانية" بريف حمص، بعد معارك مع مسلحي داعش، ومقتل عدد منهم وتدمير أسلحتهم وعتادهم.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مصدر عسكري قوله: "إن وحدات من الجيش وبالتعاون مع القوات الرديفة، استعادت في عمليات نفذتها خلال الساعات القليلة الماضية السيطرة على منطقة وقرية العليانية جنوب خنيفيس ب 10 كم، وجنوب شرق البصيري بـ 46 كم بالريف الجنوبي الشرقي".

وأضاف المصدر أن العمليات أسفرت عن مقتل عدد من مسلحي تنظيم داعش وتدمير أسلحتهم وعتادهم، مبيناً أن وحدات الهندسة في الجيش السوري تقوم بإزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها إرهابيو التنظيم في المنطقة.

من جهة أخرى، نفذت وحدة من الجيش السوري عملية عسكرية ضد تحركات لمجموعات مسلحة من تنظيم داعش في ريف السويداء الشمالي الشرقي.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدة من الجيش السوري، وجهت ضربات محكمة على مجموعة إرهابية من تنظيم داعش على الطريق الواصل بين بلدتي رجم الدولة وصبرة عليا بريف السويداء الشمالي الشرقي، ما أسفر عن مقتل 6 مسلحين وتدمير 3 دراجات نارية وكمية من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزتهم .