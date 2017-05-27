استطلاع: 83% من الفلسطينيين يرون أن زيارة ترامب لبلادهم لم تكن مهمة

القاهرة - (مصراوي)

أظهرت نتائج أحدث استطلاع للرأي الفلسطيني نفذه معهد العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد"، أن ثلثي الفلسطينيين يرون أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بلادهم "لم تكن ناجحة"، بينما صرح ثلث المستطلعين بأنها ناجحة.

وقال 54% إن زيارة ترامب للأراضي الفلسطينية لم تكن ذات أهمية بالنسبة إليهم، بينما صرح 26% بأن لها أهمية قليلة في ظل الظروف الراهنة، بينما اعتبر 16% بأن لهذه الزيارة دلالة رمزية تعزز من الاعتراف بملكية الاراضي الفلسطينية المحتلة للفلسطينيين.

ويعتقد 83% بأن مواقف ترامب لن تكون عادلة اتجاه الفلسطينيين والاسرائيليين على حد سواء إذا ما تم إبرام أي اتفاق سلام في المستقبل، بحسب ما نقلته وكالة "معا" الفلسطينية.

وبرغم ذلك، واعتقاد غالبية قدرها (57%) بأن الرئيس ترامب غير جدي في تصريحاته بشأن التوصل إلى اتفاق بين الطرفين في المستقبل المنظور إلا أن غالبية قوامها (51%) تعتقد بأنه قادر على تحقيق ذلك لو توفرت الإرادة.

وجاءت هذه النتائج ضمن استطلاع ميداني أجري بتاريخ 21-23 مايو 2017 مع عينة مكونة 500 فلسطيني وفلسطينية تم اختيارهم بطريقة عشوائية وممثلة في الضفة وقطاع غزة.

وزار الرئيس الأمريكي الأراضي المحتلة في 22 من الشهر الجاري، كما زار الضفة الغربية وعقد مؤتمرًا صحفيًا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) خلال اليوم الثاني والأخير من الزيارة.