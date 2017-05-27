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احتجاجات حول المناخ واللاجئين في اليوم الأخير من "قمة السبع"

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مصراوي Masrawy

احتجاجات حول المناخ واللاجئين في اليوم الأخير من "قمة السبع"

01:48 م السبت 27 مايو 2017

قمة السبع

جيارديني ناكسوس (إيطاليا) - (د ب أ):

بدأ أصحاب المتاجر والمقاهي اليوم السبت، على طول الشاطئ في جيارديني ناكسوس بصقلية الايطالية، التي تستضيف قمة مجموعة السبع،في وقف أعمالهم فيما تم توجيه دعوة لتنظيم احتجاج قرب مقر الاجتماعات.

و تعهد منظمو الاحتجاج بأن هدفهم هو تنظيم مظاهرة سلمية.

ومن المتوقع أن يشارك أكثر من ثلاثة آلاف شخص في مسيرة "لا لمجموعة السبع" التي ستركز على قضايا، من بينها الهجرة والتجارة الحرة والاحتباس الحراري.

وقال جيانماركو كاتالانو، وهو واحد من المنظمين: "لن يتخللها(الاحتجاجات) العنف" ًا على أن أحد الاهداف هو إثارة قضايا، غير مدرجة على جدول الاعمال في القمة مثل حقوق الانسان.

وكانت منظمة السلام الأخضر قد نظمت أمس الجمعة احتجاجا، تركز حول نموذج من تمثال الحرية، يرتدي سترة نجاة على شاطئ تاورمينا.

وطالبت المنظمة بأن يتم تنفيذ اتفاق باريس للمناخ بدون تأجيل.

وطالبت منظمة "أوكسفام" غير الحكومية مجموعة السبع باتخاذ خطوات ملموسة لتخفيف أزمة اللاجئين، مشيرة إلى أنه يتعين احترام كرامة وحقوق اللاجئين.

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