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الإدارية العليا تسترد 52 فدان للدولة بمرسي مطروح

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مصراوي Masrawy

الإدارية العليا تسترد 52 فدان للدولة بمرسي مطروح

02:00 م السبت 27 مايو 2017

الإدارية العليا تسترد 52 فدان للدولة بمرسي مطروح

كتب –محمود الشوربجي:

قضت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، برفض الطعن المقام من اتحاد ملاك قرية السلام وتثبت أحقية الدولة في استرداد 52 فدانا بقرية مركز الفوكة بمركز الضبعة بمحافظة مرسى مطروح؛ خُصصت لإقامة قرية سياحية بـ 8,5 جنيه للمتر.

وقالت المحكمة، إن محافظة مطروح خصصت 52 فدانا عام 1994 بقرية فوكة مركز الضبعة بمحافظة مرسى مطروح لإقامة شركة سياحية على تلك المساحة، وفي أغسطس 1996 قامت اللجنة العليا لتثمين الأراضي المملوكة بالمحافظة بتحديد سعر المتر بمبلغ 8,5 جنيه للمتر على مساحة 222 ألف متر، إلا أن اتحاد القرية لم يتخذ أي خطوات جدية لاستكمال الإجراءات واسترداد المبالغ المطلوبة.

وفى يونية 2002 بعد 6 أعوام أرسل مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة خطابا لاتحاد القرية يطلب موافاته بمخطط عام يبين كافة استخدامات المشروع، كما أرسل المكتب المذكور خطاباً آخر فى أغسطس 2003 بطلب عمل مخطط عام ودراسة جدوى اقتصادية للمشروع حتى يتم عرضه على اللجنة الابتدائية للاستثمار، إلا أن اتحاد القرية لم يلتزم بالخطابين.

وأضافت المحكمة أنه بعد 8 سنوات من التخصيص، أرسل اتحاد القرية شيكاً بمبلغ 143 ألف جنيه قيمة 52 فدانا، إلا أن المحافظة رفضت التعامل معها بعد أن عجزت عن تقديم ما يفيد تنفيذ مشروع سياحي، وانتهت المحكمة بإجماع الآراء برفض طعن اتحاد القرية لاسترداد الـ52 فدانا وعودتها للدولة.

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