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انفراجة في أزمة ركاب الترانزيت الممنوع سفرهم إلى اليمن بمطار القاهرة

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مصراوي Masrawy

انفراجة في أزمة ركاب الترانزيت الممنوع سفرهم إلى اليمن بمطار القاهرة

01:56 م السبت 27 مايو 2017

انفراجة في أزمة ركاب الترانزيت الممنوع سفرهم إلى اليمن بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

أعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، عن انفراجة في أزمة المسافرين العالقين إلى اليمن، والذين وصلوا إلى المطار قادمين من عدة دول مختلفة، وتعثرت إجراءات سفرهم بعد قرار السلطات اليمنية المفاجئ بمنع استقبال ركاب الترانزيت.

وأضافت المصادر، أن عدد الركاب العالقين بالمطار انخفض إلى 16 راكبًا، من أصل 37 راكبا وصلوا إلى المطار من عده دول مختلفة الأربعاء الماضي، وأن 21 راكبًا منهم غادروا المطار داخل القاهرة لحين انفراج الأزمة.

وأكدت المصادر، أن سلطات المطار تواصلت مع السلطات اليمنية لقبول سفر الركاب العالقين بالمطار، وأنه من المقرر أن يتم سفر الـ 16 راكبا الموجودين على الطائرة اليمنية، المقرر وصولها في الـ 4 من مساء اليوم السبت متوجهين إلى عدن.

وأوضحت المصادر، أن شركة ميناء القاهرة برئاسة مجدي إسحاق قدمت لهم كافة سبل الراحة خلال فترة تواجدهم بالمطار، تم تقديم واجبات الطعام وسحور اول ايام رمضان، تمهيدًا لقبول السلطات اليمنية بنقلهم إلى عدن.

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