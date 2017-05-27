انفراجة في أزمة ركاب الترانزيت الممنوع سفرهم إلى اليمن بمطار القاهرة
انفراجة في أزمة ركاب الترانزيت الممنوع سفرهم إلى اليمن بمطار القاهرة
01:56 م السبت 27 مايو 2017
كتب- طه عبيد:
أعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، عن انفراجة في أزمة المسافرين العالقين إلى اليمن، والذين وصلوا إلى المطار قادمين من عدة دول مختلفة، وتعثرت إجراءات سفرهم بعد قرار السلطات اليمنية المفاجئ بمنع استقبال ركاب الترانزيت.
وأضافت المصادر، أن عدد الركاب العالقين بالمطار انخفض إلى 16 راكبًا، من أصل 37 راكبا وصلوا إلى المطار من عده دول مختلفة الأربعاء الماضي، وأن 21 راكبًا منهم غادروا المطار داخل القاهرة لحين انفراج الأزمة.
وأكدت المصادر، أن سلطات المطار تواصلت مع السلطات اليمنية لقبول سفر الركاب العالقين بالمطار، وأنه من المقرر أن يتم سفر الـ 16 راكبا الموجودين على الطائرة اليمنية، المقرر وصولها في الـ 4 من مساء اليوم السبت متوجهين إلى عدن.
وأوضحت المصادر، أن شركة ميناء القاهرة برئاسة مجدي إسحاق قدمت لهم كافة سبل الراحة خلال فترة تواجدهم بالمطار، تم تقديم واجبات الطعام وسحور اول ايام رمضان، تمهيدًا لقبول السلطات اليمنية بنقلهم إلى عدن.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
طائرة مصر للطيران الجديدة من طراز "بوينج" تصل القاهرة
-
فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادًا لمغادرة رئيس غينيا
-
هاني عازر يغادر إلى ألمانيا بعد متابعة مشروعات الأنفاق
-
فتح الصالة الرئاسية بالمطار استعدادًا لاستقبال رئيس غينيا
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
محافظ المنيا يكشف تفاصيل الانفجار "الغامض" بعد استهداف زوار دير "الأنباأخبار
-
قطر تعزي مصر في ضحايا حادث المنيا وتؤكد رفضها للإرهابأخبار
-
القوات المسلحة تكشف تفاصيل الضربة الجوية لمركز تدريب للإرهابيين فيأخبار
-
محافظ المنيا: الإرهابيون طالبوا الضحايا بالتخلي عن عقيدتهمأخبار
-
8 معلومات عن حادث استهداف الأقباط بالمنياأخبار
-
أهالي إمبابة وسط الحريق "شفنا يوم القيامة" (فيديو وصور)أخبار