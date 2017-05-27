جامعة القاهرة: الامتحانات تسير بانتظام.. وإعلان النتائج في الأسبوع الأول من يوليو

كتب- محمد قاسم:

استعرض مجلس جامعة القاهرة في اجتماعه برئاسة الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة، سير امتحانات الفصل الدراسي الثانى بالكليات التي بدأت منتصف مايو الجاري.

وشدد المجلس، خلال اجتماعه، بحل أية مشكلة تطرأ خلال الإمتحانات، وتواجد الأساتذة في موادهم.

وأكد المجلس ضرورة البدء في أعمال التصحيح أو الكنترولات فور الانتهاء من امتحان كل مادة مع سرعة تداول أوراق إجابات الطلاب بين الأساتذة وتصحيحها ومراجعة كل عملية على حدها والتأكد من دقة رصد درجات الطلاب.

وشدد المجلس، على إعلان النتائج تباعًا عقب إنتهاء الإمتحانات وحتى الأسبوع الأول من يوليو.

وأشار الدكتور محمد عثمان الخشت، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب إلى امتحانات الدراسي الثانى بكليات الجامعة تسير وفق نظام منضبط، وأن غرفة عمليات الامتحانات لم تتلق شكاوى بشأن الامتحانات حتى الآن، مؤكدًا أنه لم تحدث أية تجاوزات أو أحداث من شأنها التأثير على أعمال الإمتحانات.

وأضاف نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أن حالات الغش بين الطلاب التي تم رصدها حتى الآن قليلة جدآ ويتم التعامل معها وفقآ للقواعد التي أقرها مجلس الجامعة بشأن حالات الغش.

وأوضح عثمان، أن جميع الإمتحانات تنتهى فى الثالثة والنصف عصرآ، وهو الموعد ذاته الذى ستنتهى فيه جميع الامتحانات خلال شهررمضان وقبل وقت الأفطار بوقت كاف، لافتآ إلى أنه تم توفير سبل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم، ومعالجة أى شكوى خاصة بالإمتحان فى حينها.