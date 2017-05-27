منظمة الشعوب والبرلمانات العربية: العمليات الإرهابية لن تنال من وحدة مصر

القاهرة- (أ ش أ):

أدانت منظمة الشعوب والبرلمانات العربية، الهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة المنيا أمس.

وأكد رئيس المنظمة الدكتور عبدالعزيز عبدالله، أن هذه العمليات الغاشمة لن تنال من وحدة مصر، وأن الشعب المصري أكثر وعيا ويدرك تمامًا الجماعات المتآمرة عليه.

وشدد عبد العزيز، أن الأديان السماوية والقوانين والأعراف حرمت هذه الأعمال الإرهابية التي تزهق أروح الأبرياء، وأنها لن تثني المواطنين عن الحفاظ على وحدة الاراضي المصرية ومؤسساتها والوقوف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأختتم البيان: "نحن إذ نعزي أنفسنا في هذا الدم الطاهر البريء الذي أريق بلا ذنب فإننا نؤكد وقوفنا صفا واحدا خلف القيادة المصرية واستعدادنا جميعا للتضحية بنفوسنا وبكل غال ونفيس من أجل رفعة الوطن".