حريق بمخزن أخشاب وواجهة عقار في الإسكندرية

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أشارت تحقيقات النيابة العامة، إلى أن حدوث ماس كهربائي بورشة نجارة وراء نشوب حريق بمخزن أخشاب وواجهة عقار ملاصق والتهام كمية كبيرة من الأخشاب بدائرة قسم شرطة اللبان بالإسكندرية.

وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق بمخزن بشارع إسماعيل مهني على مساحة 100 متر، دون وقوع إصابات.

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وعلل مالك الورشة سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بالأسلاك الموصلة لإحدي ماكينات تصنيع الأخشاب، ولم يتهم أحد بالتسبب في الحريق.

تحرر المحضر إاللازم، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.